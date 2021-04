Junior y los resultados que necesita para clasificar a los cuartos de final de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla terminó oficialmente su participación en la fase todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor con un empate sin goles en condición de visita con Deportivo Pasto que le permitió llegar a 29 puntos y quedar a la expectativa de lo que será la última jornada, en la cual descansará, para saber si clasifica o no a los cuartos de final.

Para confirmar su clasificación a la siguiente fase del campeonato, el equipo 'rojiblanco' dependerá principalmente de lo que pase en dos partidos de la jornada 19.

Le puede interesar: Calculadora en mano: las cuentas de América para clasificar en la Liga Betplay

En primer lugar, Junior tendrá que esperar que América de Cali no derrote con más de tres goles a Deportes Tolima en el compromiso que se jugará en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca.

Adicionalmente, el conjunto 'rojiblanco' está a la espera de lo que haga Deportivo Independiente Medellín en su visita a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales. El equipo 'poderoso' deberá superar por cuatro o más goles al 'blanco blanco' para sacar al barranquillero del grupo de los ocho.

Le puede interesar: Junior confirmó parte médico de Dany Rosero: hubo trauma craneoencefálico

Para que Junior quede eliminado se tienen que registrar sí o sí estos dos resultados en la última jornada de la Liga BetPlay Dimayor.

Cómo asegura Junior su clasificación:

- Que América no derrote por tres goles o más a Deportes Tolima

- Que Medellín no derrote a Once Caldas por cuatro o más goles