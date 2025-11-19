Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 07:50
Junior y Medellín abren el grupo A: Así está el historial en fases finales
Junior y Medellín se enfrentan en un duelo que promete, el historial habla por si solo.
Junior de Barranquilla e Independiente Medellín vuelven a verse las caras en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II. El duelo, programado para este miércoles en el estadio Metropolitano a las 8:30 p.m., revive una rivalidad con amplio historial en esta instancia.
Cómo llegan Junior y Medellín
El Junior llega a esta fase tras terminar quinto en la tabla, con impulso anímico luego de vencer a Atlético Nacional en la última fecha, un triunfo que le dio confianza para competir en un grupo exigente.
Medellín, por su parte, aterriza como el gran favorito del cuadrangular A. El equipo rojo fue líder de la fase regular y cuenta con ventaja deportiva, por lo que su objetivo es claro, avanzar paso a paso hasta la gran final.
Un duelo repetido en cuadrangulares
Junior y Medellín tienen una larga historia enfrentándose en instancias semifinales, 14 partidos, de los cuales:
• Junior ganó 3 (todos en Barranquilla)
• Medellín ganó 9
• Se dieron 2 empates
El antecedente más reciente ocurrió en el semestre pasado, cuando el DIM se quedó con los dos juegos por la mínima diferencia.
Historial entre Junior y Medellín en semifinales
Todos los enfrentamientos entre ambos en este tipo de fases:
Liga 2003-II – Grupo B
• Junior 3-2 Medellín
• Medellín 1-0 Junior
Liga 2004-II – Grupo B
• Junior 2-0 Medellín
• Medellín 3-2 Junior
Liga 2009-II – Grupo A
• Medellín 0-0 Junior
• Junior 1-2 Medellín
Liga 2010-I – Semifinales
• Junior 3-1 Medellín
• Medellín 1-0 Junior
Liga 2015-I – Cuartos de final
• Junior 2-2 Medellín (0-3 para DIM en el escritorio por alineación indebida)
• Medellín 1-0 Junior
Liga 2018-I – Cuartos de final
• Junior 0-1 Medellín
• Medellín 2-2 Junior
Liga 2025-I – Grupo A
• Junior 0-1 Medellín
• Medellín 1-0 Junior
