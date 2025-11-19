Junior y Medellín abren el grupo A: Así está el historial en fases finales

Cómo llegan Junior y Medellín

El Junior llega a esta fase tras terminar quinto en la tabla, con impulso anímico luego de vencer a Atlético Nacional en la última fecha, un triunfo que le dio confianza para competir en un grupo exigente.

Medellín, por su parte, aterriza como el gran favorito del cuadrangular A. El equipo rojo fue líder de la fase regular y cuenta con ventaja deportiva, por lo que su objetivo es claro, avanzar paso a paso hasta la gran final.

Un duelo repetido en cuadrangulares

Junior y Medellín tienen una larga historia enfrentándose en instancias semifinales, 14 partidos, de los cuales:

• Junior ganó 3 (todos en Barranquilla)

• Medellín ganó 9

• Se dieron 2 empates

El antecedente más reciente ocurrió en el semestre pasado, cuando el DIM se quedó con los dos juegos por la mínima diferencia.