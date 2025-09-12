Junior y Selección Colombia se ilusionan con joya: lleva 42 goles en el año

Sin duda alguna, el Junior ha arrancado de buena manera la Liga BetPlay 2025 en su segundo semestre. Aunque el juego no parece ser muy convincente bajo las órdenes de Alfredo Arias y ha perdido algunos puntos importantes en los últimos partidos, el club sigue en la parte alta.

Junior ha sufrido con la capacidad goleadora, pero ya parece tener la solución para el futuro con uno de los jugadores con mayor proyección. Siguiendo los pasos de Luis Fernando Díaz Marulanda, Claymar Torres se ha ganado su reconocimiento. El guajiro que juega en la Sub-13 del club atlanticense apunta a superar a grandes goleadores de la institución y espera ganarse un lugar en la Selección Colombia.

De acuerdo con César Mosquera, periodista que se ha dedicado a mostrar los jóvenes talentos de mayor proyección para el futuro, Claymar Torres es la esperanza goleadora del Junior y de la Selección Colombia para el futuro. Capaz de hacer nueve goles en un mismo partido, Torres juega el torneo nacional Sub-13 junto con el ‘Tiburón’ y ha roto grandes récords en ligas juveniles.

Durante el 2025 lleva más de 42 goles en los torneos juveniles con el Junior de Barranquilla. El guajiro que se ha ganado su lugar en la Sub-13 ya está deslumbrando con su calidad y demostrando el jugador que va a llegar a ser en un futuro.

IMPRESIONANTE GOLEADOR DEL TORNEO NACIONAL

Con apenas 13 años, Claymar Torres ha dado golpes grandes que ni siquiera referentes del fútbol colombiano dieron en sus inicios. Marcó nueve goles en un mismo partido y, además, se mantiene como el goleador del torneo de la categoría superando los 42 goles.

Junior ha sacado a varios jugadores colombianos al exterior. Luis Díaz, Iván Valenciano, Teófilo Gutiérrez y ahora llegará el turno de Claymar Torres que espera seguir los pasos de estos futbolistas que han dado de qué hablar.

Para su edad sorprende bastante su biotipo. Es un jugador muy alto para los 13 años que tiene. Pese a su altura, tiene habilidad para amagar y encontrar los espacios de manera sencilla. Además, gana bien de cabeza y de frente al arco es una amenaza constante para cualquier arquero y defensa.

Claymar Torres apunta a ser un habitual convocado en las selecciones nacionales. Tendrá que hacer su historia en la Sub-15 e ir escalando por la Sub-17 y Sub-20 para llegar a la selección absoluta. Antes de los nueve goles que marcó ante Tiburones Blancos, el guajiro había anotado seis tantos en un partido, siendo ese un registro grande para seguir poco a poco.

EL JUNIOR YA TIENE EN LA AGENDA AL GOLEADOR DE 13 AÑOS

Pese a su edad, el Junior está pendiente de la proyección y del rendimiento del goleador juvenil que ha dado de qué hablar en el torneo nacional. Desde el club barranquillero ya tienen conocimiento de la capacidad del delantero de 13 años y dejaron claro que pueden llevarlo poco a poco a otras categorías juveniles antes de llegar al equipo de mayores.

En el club afirman que se trata de un delantero sumamente goleador con mucha capacidad y proyección, además resaltan su habilidad y su humildad. Claymar Torres espera seguir los pasos de su paisano, el guajiro Luis Díaz que brilla en Europa con Porto, Liverpool y ahora Bayern Múnich.