"Junior ya contrató técnico. Dirigió en Colombia y sabe qué es ser campeón"

Junior de Barranquilla tomó la decisión de despedir al técnico Arturo Reyes, con lo cual comenzó la expectativa respecto a quién asumirá el control del banquillo ‘tiburón’. Sin embargo, todo indica que el técnico ya fue elegido por la directiva.

"El técnico ya lo tienen contratado. No voy a entrar en la feria de los nombres, no estoy autorizado. Como me dijeron que no, entonces simplemente digo que el técnico está contratado, lo anunciará Junior de Barranquilla en las próximas horas.”, dijo Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores de Antena 2.

“Lo que sí puedo decir es que es un técnico dirigió en el fútbol colombiano que ya conoce la interna del fútbol nacional. Ya está listo. No puedo ir más allá. Es simplemente un técnico que sabe lo que es ser campeón”, añadió el director de Planeta Fútbol.

“Las malas lenguas me habían dicho desde hace días que Junior estaba buscando técnico. Un técnico a la altura del equipo que va a montar”, destacó Carlos Antonio Vélez, indicando que la salida de Reyes estaba cantada.

“Los años electorales son de mucho agite en la costa, y particularmente en Barranquilla, los son más. Siempre Junior arma equipazos”, dijo Vélez.