Junior ya se mueve en el mercado de fichajes para 2026: buscan a joya del FPC

Junior ficharía a delantero

Junior de Barranquilla habría empezado contactos para intentar la contratación del delantero de 18 años Samy Jr. Merheg, quien hace parte de la nómina del Deportivo Pereira.

Según informó 100 Tiburón, el interés del cuadro 'rojiblanco' es real y ya consultó condiciones.

El atacante cuenta con contrato con Deportivo Pereira hasta diciembre de 2026, pero la difícil situación administrativa y económica del equipo de Risaralda sería uno de los factores para lograr su salida.

Por otro lado, se conoció que el cuadro matecaña pediría hasta 2 millones de dólares para negociar al delantero.