Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 12:30
Junior ya se mueve en el mercado de fichajes para 2026: buscan a joya del FPC
El equipo barranquillero quiere quedarse con una de las joyas del Fútbol Profesional Colombiano.
Junior de Barranquilla ha sido gran protagonista de la Liga BetPlay en la temporada 2025 al ser uno de los candidatos para luchar por el título. Sin embargo, desde el entorno del club 'rojiblanco' se ha empezado a planificar lo que será el 2026.
En las últimas horas se ha dado a conocer que Junior ya estaría explorando la posibilidad de sumar refuerzos y cumplir con los deseos del director técnico Alfredo Arias.
Junior ficharía a delantero
Junior de Barranquilla habría empezado contactos para intentar la contratación del delantero de 18 años Samy Jr. Merheg, quien hace parte de la nómina del Deportivo Pereira.
Según informó 100 Tiburón, el interés del cuadro 'rojiblanco' es real y ya consultó condiciones.
El atacante cuenta con contrato con Deportivo Pereira hasta diciembre de 2026, pero la difícil situación administrativa y económica del equipo de Risaralda sería uno de los factores para lograr su salida.
Por otro lado, se conoció que el cuadro matecaña pediría hasta 2 millones de dólares para negociar al delantero.
¿Quién es Samy Jr. Merheg?
Samy Jr. Merheg es un delantero de 18 años nacido en Colombia, pero con nacionalidad del Líbano, que debutó en el Fútbol Profesional Colombiano en la temporada 2024.
Desde su debut, Merheg ha tenido participación en 31 partidos con la camiseta de Deportivo Pereira, en los cuales anotó siete goles y logró tres asistencias.
Adicionalmente, el atacante ya ha sido internacional con la selección del Líbano al no recibir el llamado para ser parte de la Selección Colombia.
En el segundo semestre de 2025, Samy Jr. Merheg ha recibido la confianza del entrenador Rafael Dudamel para ser titular en Deportivo Pereira.
Fuente
Antena 2