Junior ya tiene listo su nuevo defensor central para 2021

Finalmente se resolvió el futuro de Omar Albornoz. El futbolista no seguirá en el Deportes Tolima y decidió despedirse con un emotivo mensaje donde le dio las gracias a la institución ibaguereña. Según la última información, el futuro del jugador estaría en el Junior de Barraquilla.

Puede ver: [Video] El que no los hace... increíble el gol que desperdició Deportes Tolima

El técnico Juan Cruz Real habría pedido al futbolista con el objetivo de reforzar la línea defensiva del cuadro. La intención es potenciar la zaga para darle equilibrio a todo el onceno.

Así fue el mensaje de despedida de Albornoz en el Tolima:

“Les hablo desde la sede del Deportes Tolima, con muchos sentimientos encontrados. Triste. Son muchas cosas que pasaron en este gran club. Me considero un tolimense más. Les he cogido un gran aprecio y un gran amor a todos. No me despido con un adiós sino con un hasta pronto porque en un futuro me encantaría volver a estas instalaciones. Aquí dejó lo más bonito que me dejó esta ciudad, que es mi hija Martina", dijo el central en un video publicado.

El futbolista no quiso hablar de dónde jugará ahora, pero reiteró que la decisión que tomó es muy complicada por todo lo que tuvo que poner en una balanza. Eso sí, espera algún regresar al 'vinotinto y oro'.

Lea también: ¡Hay acuerdo! Tolima confirmó la contratación de Michael Rangel

"Son cosas que pasan en el fútbol. Les cuento que es muy difícil. Esta partida nunca la imaginé. Esto es fútbol. Pienso que me voy por la puerta grande. Muy agradecido y feliz porque en estos 8 años que estuve con ustedes aprendí a ser un mejor ser humano, con errores como todos. Ustedes me ayudaron a saber qué es lo bueno para mí y para un deportista", remarcó.