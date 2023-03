Millonarios es uno de los conjuntos más representativos del fútbol colombiano. El conjunto embajador ha ganado varios títulos locales y su hinchada es una de las más grandes del país. Situación que lo hace ser noticia constantemente.

En las últimas horas, el conjunto embajador volvió a ser tema de conversación gracias a su hinchada. Desde diferentes lugares del país se hizo eco de un a de las frases que usan los aficionados embajadores para alentar a su club.

La situación ocurrió en el partido por La Copa Libertadores ante el Atlético Mineiro. Allí, los hinchas azules decidieron cantar al unísono una de sus frases habituales para impulsar a su onceno.

Tras el primer gol de Macalister Silva y el empate posterior de Pedrinho, la afición bogotana entonó el clásico "Oh, oh, oh, vamos por el gol, vamos por el goool". Una barra de animación que despertó la burla de los seguidores de los otros equipos.

Los primeros en llegar a reírse del cántico de los hinchas millonarios, fueron los seguidores de Nacional, América y Santa Fe. Comentarios como "son una porra de colegio.", "Me sangran los oídos viejo", entre otros, fueron los más replicados.

Lo cierto es que la pasión de la afición bogotana por uno de sus equipos es notable. Sin embargo, se espera que los cánticos desde las tribunas generan un ambiente más futbolero y al estilo sudamericano.