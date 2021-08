La decepción de Gamero: nivel de Millonarios y el error en el gol de Santa Fe

Millonarios perdió el clásico ante Independiente Santa Fe y el técnico Alberto Gamero no ocultó su frustración por varios detalles que se dieron durante el partido de la cuarta fecha de la Liga Betplay. Sin embargo, el entrenador de los azules defendió a sus jugadores, diciendo que hicieron todo por alcanzar el empate.

“Yo no vi un equipo muy desconocido. El desgaste lo hicimos contra un equipo que se fue a un bloque bajo-medio y se defendió bien”, dijo Gamero, agregando que simplemente “no encontramos los espacios. El equipo hizo todo para empatar el partido. No nos vamos a desesperar, hoy cometimos errores en la parte defensiva y también a la hora de elaborar en donde no generamos lo que queríamos generar".

También se refirió a la anotación que hizo Santa Fe en el primer tiempo y que sirvió para sentenciar la victoria cardenal en El Campín. "Nos hicieron gol en los primeros minutos. Nos faltó hacer una jugada individual, una pared, el equipo hizo todo por empatar el partido. Tuvimos un equipo propositivo. Santa fe se defendió y lo consiguió. Hay que seguir luchando", agregó el director técnico de Millonarios.

"Nos mató un error”, añadió el estratega. “Nos hicieron el gol y ahí se defendieron. En ningún momento Santa Fe neutralizó a Millonarios. No tuvimos opciones claras, pero tuvimos llegadas, tuvimos argumentos, mentalidad de empatar el partido, pero no lo hicimos. Nos equivocamos dos veces y nos hicieron un gol”, declaró.

Tras la derrota en el clásico ante Santa Fe, Millonarios comenzará a alistar lo que será el encuentro frente al Deportivo Cali por la quinta fecha de la Liga Betplay. Dicho partido está programado para el próximo sábado 14 de agosto a las 8:00 pm en suelo vallecaucano.