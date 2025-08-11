La decisión de Santa Fe tras la postergación del clásico ante Millonarios

Dimayor viene de anunciar el aplazamiento del partido Independiente Santa Fe vs Millonarios -adelantado por la fecha 17 de la Liga Betplay programado para el miércoles 13 de agosto- bajo el argumento de falta de garantías por hechos recientes de violencia entre hinchas de ambos equipos.

Se presume que los clubes no estuvieron de acuerdo con la tardía decisión del aplazamiento del partido, y ahora tampoco lo están con la posibilidad de que se dispute el día pactado inicialmente, pues surgió esta chance y se definirá en las próximas horas.

Incluso, la dirigencia y el cuerpo técnico de Independiente Santa Fe tomaron una decisión una vez se confirmó que el clásico contra Millonarios FC sería suspendido, y en caso de Dimayor dé reversa a esa determinación, habría un posible problema para el equipo.

La decisión que tomó Santa Fe luego del aplazamiento del clásico

Una vez se anunció que Santa Fe vs Millonarios NO se jugaría el miércoles, se decidió que la plantilla tendría día de descanso este lunes 11 de agosto, por lo que en la sede deportiva no habrá ningún jugador ni tampoco integrantes del cuerpo técnico.