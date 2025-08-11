Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 07:20
La decisión de Santa Fe tras la postergación del clásico ante Millonarios
El León, que viene de perder un invicto de once partidos, ha mostrado inconformismo con las decisiones de Dimayor.
Dimayor viene de anunciar el aplazamiento del partido Independiente Santa Fe vs Millonarios -adelantado por la fecha 17 de la Liga Betplay programado para el miércoles 13 de agosto- bajo el argumento de falta de garantías por hechos recientes de violencia entre hinchas de ambos equipos.
Se presume que los clubes no estuvieron de acuerdo con la tardía decisión del aplazamiento del partido, y ahora tampoco lo están con la posibilidad de que se dispute el día pactado inicialmente, pues surgió esta chance y se definirá en las próximas horas.
Incluso, la dirigencia y el cuerpo técnico de Independiente Santa Fe tomaron una decisión una vez se confirmó que el clásico contra Millonarios FC sería suspendido, y en caso de Dimayor dé reversa a esa determinación, habría un posible problema para el equipo.
La decisión que tomó Santa Fe luego del aplazamiento del clásico
Una vez se anunció que Santa Fe vs Millonarios NO se jugaría el miércoles, se decidió que la plantilla tendría día de descanso este lunes 11 de agosto, por lo que en la sede deportiva no habrá ningún jugador ni tampoco integrantes del cuerpo técnico.
Ahora, en caso de que Dimayor determine que finalmente el partido sí se jugará el miércoles 13 de agosto, habría un problema para Santa Fe, puesto que no tendría el tiempo suficiente para planificar el clásico; y justo ahí está la oposición del equipo a que se vuelve a la fecha original.
¿Cuándo se define la nueva fecha del clásico Santa Fe - Millonarios?
Este lunes 11 de agosto habrá una nueva reunión de la Comisión Local de Fútbol de Bogotá y se definirá si el clásico bogotano se juega o no el miércoles 13; en caso de que la decisión sea no jugar el partido en esta fecha, se empezará a revisar un espacio libre en el calendario para su disputa.
El presente de Santa Fe y Millonarios
Actualmente, Santa Fe es séptimo en la Liga Betplay con nueve puntos luego de seis partidos disputados (calendario al día), y está clasificado a octavos de final de Copa Betplay luego de vencer a Internacional de Palmira.
Millonarios marcha último de la Liga Betplay con apenas un punto en cuatro partidos, y tiene por disputar los juegos contra Unión Magdalena por la primera fecha y Deportivo Pasto por la segunda; en Copa Betplay, lleva la ventaja en la serie de fase 1B ante Real Cartagena, pues ganó 3-1 en El Campín y el próximo 26 de agosto definirá en el Jaime Morón.
