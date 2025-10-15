La Dimayor confirma sanción a Alfredo Morelos por simular contra Chicó

En el fútbol, cada detalle cuenta, y muchas veces una jugada que pasa rápido en el campo puede tener repercusiones después. Eso fue lo que ocurrió con Alfredo Morelos, quien fue protagonista de una acción revisada por el Comité Disciplinario y que terminó en sanción.

El Comité Disciplinario del Campeonato publicó la Resolución No. 103 de 2025, en la que se confirmó una sanción para Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, por una jugada que se consideró como simulación durante el partido frente a Boyacá Chicó.