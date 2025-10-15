Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 21:46
La Dimayor confirma sanción a Alfredo Morelos por simular contra Chicó
La Dimayor acaba de emitir el fallo de la sanción contra el delantero de Nacional.
En el fútbol, cada detalle cuenta, y muchas veces una jugada que pasa rápido en el campo puede tener repercusiones después. Eso fue lo que ocurrió con Alfredo Morelos, quien fue protagonista de una acción revisada por el Comité Disciplinario y que terminó en sanción.
El Comité Disciplinario del Campeonato publicó la Resolución No. 103 de 2025, en la que se confirmó una sanción para Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, por una jugada que se consideró como simulación durante el partido frente a Boyacá Chicó.
Lo que dice la resolución
Según el documento publicado por la Dimayor, el delantero fue suspendido dos semanas y deberá pagar una multa económica de 60 salarios mínimos por lo ocurrido en el compromiso jugado en Tunja. La decisión se tomó luego de analizar las imágenes del partido y el informe arbitral, en el que se determinó que Morelos habría exagerado un contacto dentro del área para intentar conseguir una falta.
Atlético Nacional presentó sus argumentos, explicando que la jugada fue revisada por el VAR y que el árbitro actuó bajo los protocolos del reglamento. Sin embargo, el Comité consideró que la acción encajaba dentro de lo que el Código Disciplinario define como simulación y decidió mantener la sanción.
Morelos se perderá los próximos partidos
Más allá de la polémica, la resolución deja una reflexión sobre la importancia del fair play y el cuidado de las decisiones dentro del terreno de juego. Morelos, que venía sumando, se perderá los próximos encuentros del verde, pero seguramente volverá con la intención de seguir aportando y dejar atrás este episodio.
Fuente
Antena 2