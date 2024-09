La Dimayor puso fecha límite para que la Liga BetPlay se ponga al día en su calendario

La Liga BetPlay-II de 2024 se ha visto afectada por el desarrollo del Mundial Femenino sub 20 y además por el reciente paro de transportadores que obligó al aplazamiento de algunos compromisos.

Actualmente hay 13 partidos postergados, por lo que la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano ha realizado un plan para ponerse al día en su calendario.

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, dio a conocer en diálogo con Win Sports, que hay una fecha límite para ponerse al día en el calendario y afrontar con total normalidad la Liga BetPlay.

"Cada semana tenemos que ponernos al día. Para la fecha 15 la idea es ponernos al día, será un calendario muy apretado, hay clubes con un mes muy difícil. Es producto de muchas cosas, tenemos que tener paciencia y seguir compitiendo. La idea es ponernos al día en la fecha 15 y que siga la liga normal", explicó Jaramillo.

Partidos aplazados de la Liga BetPlay:

Fecha 3

América Vs Deportes Tolima

Fecha 5

Independiente Santa Fe Vs Independiente Medellín

América de Cali Vs Millonarios

Fecha 6

Deportivo Pereira Vs Alianza F.C

Envigado Vs Deportivo Pasto

Fecha 7

Santa Fe Vs Deportivo Pereira

Atlético Nacional Vs Deportivo Cali

Fecha 8

La Equidad Vs América de Cali

Envigado Vs Águilas Doradas

Independiente Medellín Vs Alianza F.C

Fecha 9

Junior Vs Deportivo Pereira

Águilas Doradas Vs Atlético Bucaramanga

Independiente Santa Fe Vs Boyacá Chicó