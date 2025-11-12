Actualizado:
La Equidad vs Deportivo Pereira EN VIVO hora y canal para ver Liga Betplay
La Equidad y Pereira se enfrentan en lo que será su último partido de este semestre.
En Bogotá se enfrentan La Equidad y Deportivo Pereira en el último partido del año, dos escuadras con semestres más que regulares buscarán despedir el año con una victoria.
Para La Equidad además será un partido especial ya que será el último en la historia en el que llevarán este nombre y esa camiseta, recordemos que los nuevos dueños cambiarán el nombre, uniforme y escudo y todo indica que desde el otro semestre se llamarán Internacional de Bogotá.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre La Equidad y Pereira se jugará hoy 12 de noviembre de 2025 a partir de las 4:00p.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Win Sports y Win Play.
