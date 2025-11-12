La Equidad vs Deportivo Pereira EN VIVO hora y canal para ver Liga Betplay

En Bogotá se enfrentan La Equidad y Deportivo Pereira en el último partido del año, dos escuadras con semestres más que regulares buscarán despedir el año con una victoria.

Para La Equidad además será un partido especial ya que será el último en la historia en el que llevarán este nombre y esa camiseta, recordemos que los nuevos dueños cambiarán el nombre, uniforme y escudo y todo indica que desde el otro semestre se llamarán Internacional de Bogotá.