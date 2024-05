Vuelve una nueva jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-I con el protagonismo del Grupo B que comandan Once Caldas y Santa Fe, además de Deportes Tolima y La Equidad en el fondo de la tabla por las primeras derrotas conseguidas en la fecha inicial.

En este caso, el Estadio Metropolitano de Techo será testigo del juego entre clubes bogotanos. La Equidad quiere conseguir la victoria para no alejarse de las posiciones de arriba, a la espera de lo que suceda a segunda hora con Deportes Tolima vs Once Caldas. Los aseguradores quieren recomponer su inicio de la fiesta grande con tres puntos que los acerquen al liderato.

Por su parte, Independiente Santa Fe quiere borrar el mal historial con La Equidad de este torneo, dado que, en la fase regular, cayeron derrotados por la mínima diferencia. Además, los cardenales pretenden conseguir los puntos para ponerse en el frente del grupo con dos victorias.

SIGA LA EQUIDAD VS INDEPENDIENTE SANTA FE POR LA FECHA 2 DE LOS CUADRANGULARES DE LA LIGA BETPLAY 2024-I ESTE DOMINGO

La Equidad e Independiente Santa Fe podrá verse en vivo este domingo 12 de mayo de 2024 en la pantalla de Win Sports y Win Sports Online. Además, podrá seguir el partido en Antena 2 y en el YouTube de Antena 2.

HORARIOS DEL PARTIDO:

Colombia, Perú y Ecuador: 17:15

México: 16:15

Venezuela y Bolivia: 18:15

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 19:15