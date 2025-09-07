Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 11:23
La estadística que pone contra las cuerdas a Millonarios
Después del clásico capitalino Millonarios dejó una estadística que es realmente preocupante.
El clásico que se disputó el sábado 6 de septiembre de 2025 dejó un sin sabor muy grande en los hinchas embajadores. Un partido con muy pocas opciones claras y con un trámite muy lento y parsimonioso dejó un aburrido 0-0 entre los dos equipos de la capital.
Para este partido se esperaba un clásico movido, con opciones y goles debido a la necesidad de los dos equipos, pero un Millonarios al que le hacen falta muchas ideas tuvo que ver como su rival Santa Fe se conformaba con el empate y el partido terminaría siendo uno más en el que a los embajadores se le escapan puntos importantes para soñar con la clasificación después de un muy mal arranque.
Pocas ideas y pocas opciones.
Las estadísticas hablan por sí solas y Millonarios consiguió únicamente tres disparos al arco a lo largo de todo el encuentro, una cifra preocupante para un equipo que necesita empezar a sumar si quiere seguir pensando en meterse entre los ocho mejores.
El equipo azul que no jugó un mal partido no logró batir a Mosquera Marmolejo para hacerse con los tres puntos, pero lo realmente preocupante es la poca claridad con la que Millonarios llegó al arco santafereño. Tres disparos a puerta en 90 minutos es un saldo muy pobre y un número en el que el entrenador tiene que hacer mucho énfasis para corregir porque el futbol se gana haciendo goles.
¿El regreso de Leo Castro es la solución?
El delantero de Millonarios se perdió todo el final de la temporada pasada y todo el inicio de esta, un jugador fundamental para el equipo que no ha podido hacerse presente en el terreno de juego pese a tener el alta médica.
Si bien es cierto que al equipo le falta mucho más que solo un nueve goleador, el regreso de Leonardo Castro es un aspecto fundamental para las aspiraciones de Millonarios, se sabe que el jugador en forma es uno de los mejores de esta liga colombiana.
Millonarios en la próxima jornada recibe a Pasto en un partido pendiente por la fecha 2 del campeonato, con el posible regreso de Leo Castro y la ilusión intacta el equipo embajador buscará tres puntos que lo empiecen a acercar al grupo de los 8 mejores.
Fuente
Antena 2