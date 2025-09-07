La estadística que pone contra las cuerdas a Millonarios

El clásico que se disputó el sábado 6 de septiembre de 2025 dejó un sin sabor muy grande en los hinchas embajadores. Un partido con muy pocas opciones claras y con un trámite muy lento y parsimonioso dejó un aburrido 0-0 entre los dos equipos de la capital.

Para este partido se esperaba un clásico movido, con opciones y goles debido a la necesidad de los dos equipos, pero un Millonarios al que le hacen falta muchas ideas tuvo que ver como su rival Santa Fe se conformaba con el empate y el partido terminaría siendo uno más en el que a los embajadores se le escapan puntos importantes para soñar con la clasificación después de un muy mal arranque.