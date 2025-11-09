La fecha 20 ya tiene confirmada la programación de todos los partidos 

La División Mayor del fútbol colombiano confirmó oficialmente la programación de los dos partidos que estaban pendientes para la última jornada de la fase 'todos contra todos' de este segundo semestre del 2025.

Según la comunicación, el duelo entre Boyacá Chicó y Millonarios se disputará el miércoles 12 de noviembre a las 8:20 p.m. en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja; mientras que el duelo entre Deportivo Cali y Once Caldas será el jueves 13 de noviembre a las 7:00p.m. en cancha de los azucareros.

Del juego entre boyacenses y capitalinos ya no hay opción de clasificación para la ronda definitiva del torneo colombiano para ninguno de los implicados, pero en el otro encuentro es el 'blanco blanco' el que tendría todavía una opción matemática para estar en las finales.

La fecha 20 del 'todos contra todos' definirá los dos últimos equipos clasificados, lugares que estarán luchando cinco equipos en competencia y así definir los 8 mejores de este segundo semestres del año que ha mostrado mucha irregularidad por parte de varios clubes y dejó fuera de la pelea por la estrella a históricos como Millonarios y Cali.

Por ahora los que ya están asegurados son: Independiente Medellín, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza y Junior de Barranquilla, quienes ya superaron el umbral de 31 puntos y ya piensan en las finales del fútbol profesional colombiano.

Según confirmó Dimayor hace algunos días, la jornada definitiva del fútbol colombiano se estará jugando el jueves 13 de noviembre a las 7:00 p.m. y se está a la espera de la confirmación del sorteo de los cuadrangulares para iniciar cuanto antes la competencia de esta ronda final.

