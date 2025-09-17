Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 12:52
La FIFA sancionó a Deportivo Pereira
El equipo matecaña no pasa por un buen momento deportivo ni administrativo.
Deportivo Pereira pasa por un mal momento en la temporada 2025, teniendo en cuenta los problemas administrativos que no le han permitido cumplir con algunos compromisos, los cuales ya le empezaron a generar sanciones.
En las últimas horas se dio a conocer que la FIFA confirmó dos sanciones al cuadro matecaña, que sin duda afectarán su actividad de cara a los próximos torneos.
Se trata de la restricción de inscribir nuevos jugadores por los próximos tres periodos del mercado de fichajes por no cumplir con las obligaciones financieras con el argentino Gonzalo Lencina, quien jugó para Deportivo Pereira en el primer semestre de 2024.
Teniendo en cuenta el no pago de su salario, Lencina, que marcó tres goles en 11 partidos, acudió a la FIFA para reclamar el dinero estipulado en el contrato.
Para levantar la sanción y poder inscribir jugadores, Deportivo Pereira deberá sanar la deuda con el argentino.
Otra sanción de FIFA a Deportivo Pereira
En el portal oficial de la FIFA también hay otro reporte en contra de Deportivo Pereira, el cual comenzó el 10 de septiembre de 2025 y se levantará cuando el club matecaña pague con el dinero que debe.
Pereira no jugaría
Ante los problemas económicos y el no poder con las obligaciones con el plantel, en Deportivo Pereira se estudia no presentarse para el próximo partido de Liga BetPlay.
El equipo matecaña deberá visitar el domingo 21 de septiembre a Boyacá Chicó y el sábado 27 jugará con Unión Magdalena.
Fuente
Antena 2