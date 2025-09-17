La FIFA sancionó a Deportivo Pereira

Deportivo Pereira pasa por un mal momento en la temporada 2025, teniendo en cuenta los problemas administrativos que no le han permitido cumplir con algunos compromisos, los cuales ya le empezaron a generar sanciones.

En las últimas horas se dio a conocer que la FIFA confirmó dos sanciones al cuadro matecaña, que sin duda afectarán su actividad de cara a los próximos torneos.

Se trata de la restricción de inscribir nuevos jugadores por los próximos tres periodos del mercado de fichajes por no cumplir con las obligaciones financieras con el argentino Gonzalo Lencina, quien jugó para Deportivo Pereira en el primer semestre de 2024.