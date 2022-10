La frase de Autuori que preocupa a los hinchas de Nacional ¿Qué pasará con los títulos?

El brasileño Paulo Autuori de Mello fue presentado este jueves 13 de octubre como nuevo director técnico de Atlético Nacional, club al que dirigirá por segunda ocasión, después de un corto paso entre 2018 y 2019.

Autuori dejó claro el trabajo que realizará en el conjunto 'verdolaga', en el que le dará gran valor a la promoción de los jugadores de la divisiones menores.

Lea también: Autuori comenzó a hablar de fichajes para Nacional

Durante la rueda de prensa de presentación, el estratega brasileño dejó algunas dudas en la afición de Atlético Nacional, con respecto a la consecución de títulos.

"Ahora solo pienso en el futuro. Tener éxito para mí no es solamente ganar títulos. He podido hacerlo, yo no he ganado títulos solo, he participado de campañas victoriosas en las que ha estado incluido un grupo de jugadores y un staff completo", afirmó.

El nuevo entrenador del equipo antioqueño dio pistas de lo que será su idea, aunque anticipó que no hará cambios drásticos y mantendrá aspectos que ha desarrollado Nacional con Hernán Darío Herrera y Pedro Sarmiento.

"En los aspectos tácticos y estratégicos algunas cosas vamos a cambiar".

Le puede interesar: Autuori aterriza a la hinchada de Nacional: "No me gusta ganar de cualquier manera"

Finalmente, Autuori reveló que en alguna ocasión intentó llevar al volante Sebastián Gómez al fútbol brasileño, teniendo en cuenta que fue él quien le dio la oportunidad de ganarse un lugar en Atlético Nacional.

"Intenté llevar muchas a Sebastián Gómez a Brasil. Creo que tiene total condiciones para jugar allá. Es una satisfacción volver a trabajar con él. Es un muchacho que merece muchísimo".