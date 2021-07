La fuerte polémica que armó Iván René Valenciano por palabras contra Alianza Petrolera

Rechazo han generado en Barrancabermeja las declaraciones del ex futbolista Iván René Valenciano, quien habría descalificado la llegada de un jugador al Alianza Petrolera.

El ex futbolista señaló recientemente “pero uno no entiende el nivel que tiene este jugador no es para que esté en otro equipo diferente, ojo no estoy irrespetando en ningún momento al Alianza Petrolera".

“Es un jugador que debería estar en un club o un equipo de primer nivel como el Deportivo Cali, Santa Fe, América, Millonarios, Atlético Nacional, ya estuvo en Júnior”.

Valenciano se refería al futbolista James Sánchez, quien fue vinculado recientemente al equipo aurinegro del Puerto Petrolero.

Afirmó además que tal vez está cobrando un sueldo elevado y por eso no está en otro equipo colombiano y aseguró que “su calidad futbolística no es para que esté en Alianza Petrolera”.

Como era de esperarse el presidente del equipo, Carlos Orlando Ferreira, expresó su rechazo y le respondió a Iván René Valenciano. “Iván René, me hiciste vibrar con tus goles, no solamente los de la Selección Colombia, sino de todos los clubes en los que estuviste inclusive en el que presido, el Alianza y nos sentimos menospreciados por tus comentarios”.

Además, le recordó que la hinchada y la ciudad de Barrancabermeja que tanto lo acogió, merece un club en las mejores condiciones y por eso se hacen esfuerzos para mantener al equipo en la Liga de Fútbol Profesional.

Le indicó además que por el equipo han pasado grandes jugadores como Macnelly Torres, Farid Díaz y el propio Iván René.

Por último, le pidió al ex jugador que rectifique lo dicho, “los barranqueños y los santandereanos merecemos mejor trato”.

A través de su cuenta de Twitter Valenciano señaló que la afirmación sobre el jugador James Sánchez la hizo desde el ámbito netamente deportivo.