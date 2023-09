La gran preocupación que le quedó a Gamero tras el empate de Millonarios ante Medellín

Uno de los grandes partidos disputados en el marco de la fecha 12 de la Liga Betplay lo disputaron Medellín y Millonarios. Ambos protagonizaron un duelo que terminó empatado a un gol y en donde el Poderoso tuvo las mejores opciones para marcar la diferencia en el resultado.

Justamente, Alberto Gamero, técnico de los embajadores, reconoció el poder ofensivo de los dirigidos por Alfredo Arias en la rueda de prensa posterior al partido a pesar de que su equipo trabajó para contrarrestar las opciones que generara su rival.

"Sabíamos que íbamos a encontrar un equipo con buen volumen ofensivo. Muchas veces se gana en los duelos aéreos y en otras no. Medellín también tiene eso; sin embargo, dejamos dos hombres en punta para que no se nos fueran todos. Son cosas que hay que corregir", manifestó.

Por otra parte, Gamero quedó preocupado por la seguidilla de partidos que afronta Millonarios, pues no cuenta con un grupo completamente dosificado para enfrentar los partidos de la Liga Betplay de la mejor manera, por lo que en ocasiones tiene que rotar su plantilla:

"El día viernes (contra Bucaramanga) salieron lesionados Andrés Llinás, Edgar Guerra, Jáder Valencia y Fernando Uribe, mientras que Omar Bertel terminó con una dolencia. El partido de hoy (lunes) fue importante, pero el jueves tenemos que jugar en Bogotá y luego el domingo volvemos a jugar. Si no rotamos, no le damos responsabilidades a quienes no están jugando y se revienta el grupo", aseveró.

Asimismo, no se guardó sus elogios hacia Daniel Ruiz por el gol que hizo ante Medellín, el primero que anota desde su regreso a Millonarios: "Es una persona técnica y el gol que hizo es técnico porque tenía al frente a José Luis Chunga. La única forma de marcarle era con un gol de globito", precisó.

El próximo partido de los capitalinos por el torneo local será enfrentando al Atlético Huila como local este jueves en El Campín de Bogotá.

