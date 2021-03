"La hinchada de Millonarios no mete presión": Alexis Henríquez

El exfutbolista colombiano Alexis Henríquez ha incursionado en los medios de comunicación como panelista, después de haber cumplido con una destacada carrera como profesional, ya que alcanzó a disputar 609 partidos en sus pasos por Once Caldas y Atlético Nacional.

A pesar de haber sido campeón con el equipo de Manizales, Henríquez es mayormente identificado con el conjunto 'verdolaga', ya que además de haber sido capitán, logró 12 títulos locales y dos internacional.

Este martes 16 de marzo, el exdefensa fue invitado a a Win Sports como previo al compromiso entre Millonarios y Atlético Nacional de este domingo por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor.

Durante el programa, a Henríquez le consultaron si la altura de Bogotá le pesó en algún momento, a lo cual respondió que no. Seguidamente lanzó una frase que, sin duda, generó polémica no solo en los fanáticos 'embajadores' y 'verdolagas', si no que también en las demás aficione del fútbol colombiano.

“La hinchada de Millonarios, con todo respeto, no mete presión”, aseguró Alexis Henríquez en medio del debate en el que también participó el exfutbolista bogotano Jhon Mario Ramírez.