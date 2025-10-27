La Liga Betplay al rojo vivo: Tensa definición por el punto invisible

La importancia del punto invisible

Tener el punto invisible significa contar con una ventaja deportiva crucial, si un club empata en puntos con otro durante la fase final, automáticamente quedará por encima en la tabla. Por eso, asegurar el primer o segundo lugar no solo es un logro estadístico, sino también estratégico, especialmente en un torneo tan parejo como el actual.

Por ahora, Atlético Bucaramanga es el principal candidato a quedarse con este privilegio. El equipo dirigido por Leonel Álvarez ha sido uno de los más regulares del semestre y acumula 34 unidades, manteniéndose firme en la parte alta de la clasificación. Su solidez defensiva y el gran momento de su goleador lo tienen a las puertas de un cierre de campaña histórico.

