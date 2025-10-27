Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 07:55
La Liga Betplay al rojo vivo: Tensa definición por el punto invisible
La tabla se divide en dos, los que pelean por entrar y los que ya entraron y se la juegan al punto invisible.
A falta de tres jornadas para el cierre del ‘todos contra todos’, la pelea por el punto invisible está al rojo vivo en la Liga BetPlay. Este beneficio, reservado para los equipos que terminen en los dos primeros lugares de la fase regular, podría ser clave para definir los finalistas del torneo colombiano, ya que otorga una ventaja directa en caso de igualdad de puntos durante los cuadrangulares semifinales.
La importancia del punto invisible
Tener el punto invisible significa contar con una ventaja deportiva crucial, si un club empata en puntos con otro durante la fase final, automáticamente quedará por encima en la tabla. Por eso, asegurar el primer o segundo lugar no solo es un logro estadístico, sino también estratégico, especialmente en un torneo tan parejo como el actual.
Por ahora, Atlético Bucaramanga es el principal candidato a quedarse con este privilegio. El equipo dirigido por Leonel Álvarez ha sido uno de los más regulares del semestre y acumula 34 unidades, manteniéndose firme en la parte alta de la clasificación. Su solidez defensiva y el gran momento de su goleador lo tienen a las puertas de un cierre de campaña histórico.
Nacional, Junior, Fortaleza y Medellín, en plena pelea
Detrás del líder aparece un lote de equipos que todavía sueñan con alcanzar el punto invisible. Atlético Nacional, luego de su contundente 5-2 ante Medellín, escaló a la segunda posición con 31 puntos, superando por diferencia de gol a varios rivales directos. El conjunto verdolaga ha tenido un repunte importante bajo el mando de Diego Arias y se perfila como uno de los más fuertes de cara a los cuadrangulares.
Con la misma cantidad de puntos, 31, aparecen Junior de Barranquilla, Fortaleza CEIF y el propio Independiente Medellín, todos con opciones matemáticas y futbolísticas de cerrar el todos contra todos en lo más alto. Sin embargo, el margen de error es mínimo, una derrota o un empate podría alejarlos definitivamente del objetivo debido a la paridad en la parte alta de la tabla.
Tolima, a la expectativa
Un poco más abajo se encuentra Deportes Tolima, con 29 unidades, aún con opciones, aunque dependiendo de otros resultados. El conjunto pijao necesitará ganar todo lo que le queda y esperar tropiezos de sus rivales para meterse en la conversación por el punto invisible.
Con tres fechas por disputarse, el cierre promete ser apasionante. Cada punto contará y la lucha por el punto invisible podría definir no solo el orden de los cuadrangulares, sino también quién parte con ventaja en la carrera por la estrella de fin de año.
