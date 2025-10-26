Actualizado:
Dom, 26/10/2025 - 11:36
La Liga Betplay en zona decisiva: Así están las cuentas para meterse a los 8
La Liga Betplay está al rojo vivo y la definición estará electrizante.
La Liga BetPlay se acerca a su cierre de la fase regular y las emociones están al límite. Con apenas tres jornadas por disputarse, varios equipos ya aseguraron su cupo en los cuadrangulares, mientras otros pelean punto a punto para no quedarse fuera. En medio de la expectativa, la fecha 17 ha dejado resultados que agitaron la tabla y confirmaron grandes noticias, tanto en la parte alta como en el fondo del campeonato.
Movimientos clave en la tabla y equipos clasificados
La jornada arrancó con triunfos importantes para América, Fortaleza, Águilas y Alianza, quienes se mantienen en la pelea por la clasificación. Fortaleza, con su victoria ante Pasto, hizo historia al asegurar su primer pase a cuadrangulares en la Liga BetPlay. En contraste, la victoria de Millonarios en el clásico capitalino frente a Santa Fe los deja dependiendo de ganar sus tres partidos para soñar.
En la parte alta, Atlético Bucaramanga se consolida como el gran protagonista del torneo. El equipo de Rafael Dudamel sigue como líder sólido tras vencer a Llaneros y perfila el “punto invisible” a su favor. Detrás aparecen Independiente Medellín, Junior y Fortaleza, ya clasificados, mientras que Deportes Tolima y Atlético Nacional están muy cerca de sellar su boleto. En la zona media, la lucha sigue abierta con América, Alianza, Santa Fe, Once Caldas y Deportivo Cali buscando no perder el tren de los ocho.
Lo que dejó la fecha y lo que viene
La jornada también dejó una noticia triste, Unión Magdalena confirmó su descenso tras caer ante Once Caldas, cerrando un ciclo con más frustraciones que alegrías. El calendario ahora marca el clásico paisa entre Nacional y Medellín, que cerrará la fecha 17 con mucho en juego, ya que podría mover posiciones entre los clasificados.
Con dos fechas por disputar, la Liga entra en su momento decisivo. Las últimas jornadas prometen una pelea intensa por los cupos restantes y por definir quién se queda con la ventaja del liderato. El desenlace de la fase regular se vivirá al máximo, con duelos que pueden cambiar el destino de toda una temporada.
Fuente
Antena 2