La Liga Betplay en zona decisiva: Así están las cuentas para meterse a los 8

Movimientos clave en la tabla y equipos clasificados

La jornada arrancó con triunfos importantes para América, Fortaleza, Águilas y Alianza, quienes se mantienen en la pelea por la clasificación. Fortaleza, con su victoria ante Pasto, hizo historia al asegurar su primer pase a cuadrangulares en la Liga BetPlay. En contraste, la victoria de Millonarios en el clásico capitalino frente a Santa Fe los deja dependiendo de ganar sus tres partidos para soñar.

En la parte alta, Atlético Bucaramanga se consolida como el gran protagonista del torneo. El equipo de Rafael Dudamel sigue como líder sólido tras vencer a Llaneros y perfila el “punto invisible” a su favor. Detrás aparecen Independiente Medellín, Junior y Fortaleza, ya clasificados, mientras que Deportes Tolima y Atlético Nacional están muy cerca de sellar su boleto. En la zona media, la lucha sigue abierta con América, Alianza, Santa Fe, Once Caldas y Deportivo Cali buscando no perder el tren de los ocho.