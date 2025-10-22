Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 18:10
La liga Betplay primera en insólito ranking: El nivel arbitral quedó expuesto
La liga colombiana ha sido duramente cuestionada este semestre por su nivel arbitral.
El Observatorio de Fútbol CIES, en colaboración con la empresa de datos Impect, publicó un estudio en el que analizó 66 ligas alrededor del mundo para determinar cuáles son las más “duras” según el número de tarjetas rojas por partido. El resultado no deja bien parada a Colombia, la Liga BetPlay se ubicó en el primer lugar del ranking, superando a otros torneos sudamericanos como el de Perú y Chile.
Colombia lidera el ranking mundial
De acuerdo con el reporte, la Liga BetPlay registra un promedio de 0.40 expulsados por encuentro, la cifra más alta entre todas las ligas evaluadas. El campeonato peruano ocupa el segundo lugar con 0.38, mientras que el chileno e israelí comparten el tercer puesto con 0.36 tarjetas rojas por partido.
Entre los diez torneos más “duros” también aparecen Paraguay y Ecuador, además de la Liga MX de México.
La primera competición europea en la lista es la Segunda División de Portugal, que ocupa la quinta casilla con 0.35 expulsiones por juego.
El estudio también destacó los campeonatos con menor número de expulsiones. El fútbol de Japón lidera ese ranking con un promedio de 0.06 tarjetas rojas por encuentro, seguido por Australia y Suecia.
Por su parte, la Premier League de Inglaterra aparece en la séptima posición, confirmando su fama de ser una liga intensa, pero con buena disciplina.
Toughest leagues as per red cards awarded per match (current season, @impect_official) 🟥— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 21, 2025
🥇 #Dimayor 🇨🇴 0.40
🥈#DivisiondeHonor 🇵🇪 0.38
🥉 #CampeonatoNacional 🇨🇱 & #LigatHaal 🇮🇱 0.36
More about @impect_official 👉 https://t.co/Ap4dpj5uPl pic.twitter.com/HCqo6l4kXW
La Equidad, el más expulsado en Colombia
A falta de cuatro jornadas para el final del todos contra todos, La Equidad es el equipo con más expulsados en la Liga BetPlay II-2025, con un total de 11 tarjetas rojas. El conjunto bogotano, además, atraviesa un pésimo momento deportivo, ubicándose último en la tabla con apenas 11 puntos.
En el listado le siguen Envigado (7), Unión Magdalena (7), Bucaramanga (7) y Pereira (6). Hasta el momento, todos los equipos de primera división han tenido al menos dos expulsiones en el torneo, un dato que refleja la tendencia de un campeonato cada vez más intenso y polémico.
Fuente
Antena 2