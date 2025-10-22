La liga Betplay primera en insólito ranking: El nivel arbitral quedó expuesto

Colombia lidera el ranking mundial

De acuerdo con el reporte, la Liga BetPlay registra un promedio de 0.40 expulsados por encuentro, la cifra más alta entre todas las ligas evaluadas. El campeonato peruano ocupa el segundo lugar con 0.38, mientras que el chileno e israelí comparten el tercer puesto con 0.36 tarjetas rojas por partido.

Entre los diez torneos más “duros” también aparecen Paraguay y Ecuador, además de la Liga MX de México.

La primera competición europea en la lista es la Segunda División de Portugal, que ocupa la quinta casilla con 0.35 expulsiones por juego.

El estudio también destacó los campeonatos con menor número de expulsiones. El fútbol de Japón lidera ese ranking con un promedio de 0.06 tarjetas rojas por encuentro, seguido por Australia y Suecia.

Por su parte, la Premier League de Inglaterra aparece en la séptima posición, confirmando su fama de ser una liga intensa, pero con buena disciplina.