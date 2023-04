La Liga Betplay se cobra víctimas en los banquillos: TRES técnicos que están en la cuerda floja

La Liga Betplay ya superó la fecha 15 de la fase regular, y pese a que apenas hay tres equipos matemáticamente sin opción de clasificar a cuadrangulares, sí hay otros tantos que ven lejos sus opciones de disputar las instancias semifinales, y por ende, no se descarta un cambio de entrenador.

De tal forma, se prevé que tres equipos tengan a sus entrenadores en 'la cuerda floja', debido a que el rendimiento en lo corrido del año no ha sido bueno; además, el descenso -en algunos casos- aprieta y no permite margen de error.

Liga Betplay: ¿Cuáles técnicos saldrían de sus equipos?

El primero de los entrenadores que saldría en Liga Betplay es Claudio Rodríguez, pues el argentino quien llegó a Unión Magdalena en 2022 no ha impulsado a los samarios a un buen desempeño deportivo, y se estima que la dirigencia no lo 'aguantaría' hasta final de semestre, sino que -en caso de no sumar en las dos próximas fechas- se marcharía antes de lo esperado.

Asimismo, y también comprometido con el descenso, Once Caldas está 'agotando sus balas' con Pedro Sarmiento, quien llegó en reemplazo de Diego Corredor; no obstante, en siete partidos al frente del Blanco Blanco, suma cuatro derrotas y tres empates, por lo cual la dirigencia no descarta su salida, firmando así un efímero paso en las toldas manizaleñas.

Además, Alexis Márquez no ha tenido un buen inicio al frente de Atlético Bucaramanga, y en cuatro partidos tiene un balance de tres derrotas y una igualdad; por eso, al haber estado al frente mientras se firmó la eliminación del certamen, la dirigencia contempla la posibilidad de darle dos o tres partidos más como margen, y en caso de no 'despegar' se marcharía.

Cabe recordar que Jorge Luis Pinto era uno de los que se encontraba 'más fuera que dentro' de Deportivo Cali, pero ante las dos victorias que ha conseguido en las más recientes salidas, se le ha dado más bagaje en el cuadro Verdiblanco.