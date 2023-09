La Liga Betplay tiene nuevo líder: así va la tabla de posiciones en la fecha 11

Con cuatro partidos más, continuó este jueves la fecha 11 de la Liga Betplay. La jornada dejó, entre otros, el triunfo como local del Deportivo Cali, la goleada del Junior en condición de visitante y la victoria de Águilas Doradas.

Este último, cumplió con la lógica y se impuso por 2-1 a Unión Magdalena en el Estadio Alberto Grisales de Rionegro. Con este resultado, pasó a ser el único líder del campeonato aprovechando el empate del Medellín en su visita a Deportes Tolima.

Por otra parte, el Poderoso pasó a ser escolta de Águilas Doradas junto a Atlético Nacional, quien se exhibió como local ante La Equidad con una goleada por 5-0.

Vea también: Junior se paseó en Barrancabermeja, goleó a Alianza Petrolera y se metió en el grupo de los ocho

La otra gran novedad en la tabla de posiciones fue el ingreso del Junior de Barranquilla al grupo de los ocho. Los tiburones volvieron a golear en su visita a Alianza Petrolera, lo que le permite sumar 16 puntos para escalar hasta el sexto lugar.

Justamente, los dirigidos por Arturo Reyes dejaron fuera de esta zona al cuadro petrolero. La fecha de la Liga Betplay concluye este viernes con los partidos Once Caldas vs Envigado y Millonarios vs Bucaramanga.

Le puede interesar: Cali gana y se aleja del descenso: así va la tabla tras la fecha 11

Liga Betplay II 2023: así va la tabla de posiciones en la fecha 11

1. Águilas Doradas, 22

2. Atlético Nacional, 20

3. Independiente Medellín, 20

4. América de Cali, 19

5. Independiente Santa Fe, 19

6. Junior, 16

7. Atlético Bucaramanga, 15

8. Atlético Huila, 15

9. Alianza Petrolera, 15

10. Deportivo Pasto, 14

9. Unión Magdalena, 14

12. Once Caldas, 13

13. Deportivo Cali, 12

14. Millonarios, 12

15. Boyacá Chicó, 11

16. Deportivo Pereira, 11

17. Deportes Tolima, 10

18. La Equidad, 10

19. Jaguares, 8

20. Envigado, 4