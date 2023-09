La Liga Betplay ya tiene dos eliminados para los cuadrangulares, a falta de seis fechas

En la Liga Betplay, en la fecha 14, se han definido dos equipos que no avanzarán a las finales: Envigado y Jaguares. Estos clubes ocupan las últimas posiciones de la tabla, con ocho y nueve puntos, respectivamente. Con solo 18 puntos en juego, han quedado matemáticamente excluidos de la lucha por el título de liga.

Envigado confirmó su eliminación al perder 2-1 en casa ante Millonarios, mientras que Jaguares sufrió una derrota por 2-0 en Bogotá ante La Equidad, lo que certificó su salida en esta jornada de la fase regular.

La Liga Betplay está en un momento crucial, ya que se empiezan a definir los ocho equipos que avanzarán a la fase final. Equipos como Águilas Doradas y Medellín están a una victoria de asegurar su lugar en la siguiente etapa.

La próxima jornada, la fecha 15, promete emoción. Equipos como Tolima, Unión Magdalena, Junior y Deportivo Cali buscarán sumar victorias para mantener viva su esperanza de clasificar.

Por otro lado, Atlético Nacional se enfrentará a Envigado, mientras que Millonarios, el actual campeón, ha aplazado su partido contra Unión, debido a que el estadio El Campín estará siendo utilizado para el concierto de la banda The Weeknd.

Partidos de la fecha 15 de la Liga Betplay

Septiembre 29

Jaguares vs Junior

Tolima vs Chicó

Septiembre 30

Bucaramanga vs Santa Fe

Nacional vs Envigado

Águilas vs Pasto

Pereira vs América

Octubre 1

Once Caldas vs DIM

Cali vs Alianza

Octubre 2

Huila vs La Equidad

Octubre 18

Millonarios vs Unión

