"La mala para el América: "Ex jugador de Nacional explota con América

Kevin Viveros se despacha: “Me trataron como un jugador de divisiones menores”

En un video que circuló en redes sociales, Viveros no se guardó nada. Comenzó con un contundente: “La mala para el América de Cali”, frase que generó un vendaval de reacciones antes de que explicara sus motivos.

El delantero aseguró que durante su etapa en el club “no me trataron bien”, afirmando que fue “borrado” pese a que, según él, tenía condiciones para ser titular.

“Me trataron como un jugador que apenas va llegando de divisiones menores. Yo estaba listo para jugar, pero me borraron sin explicación.”, afirmó el atacante, hoy figura en Brasil.

Su paso por América fue irregular. Pese a llegar con proyección, fue cedido a Atlético FC y luego a Leones de Itagüí. En 2022 quedó libre y terminó en el Carabobo de Venezuela para después pasar a Atlético Nacional, desde donde dio el salto internacional que hoy lo tiene brillando en Athletico Paranaense, club que ya lo blindó con una cláusula de 60 millones de dólares.

El presente de Viveros: figura en Brasil

A sus 25 años, Kevin Viveros vive el mejor momento de su carrera. Ascendió a la Serie A de Brasil con Athletico Paranaense y se convirtió en una de las revelaciones del torneo. El club tiene el 70% de su pase, mientras que Atlético Nacional conserva el 30% restante.

El jugador tiene contrato hasta julio de 2028 y su proyección internacional sigue en ascenso.