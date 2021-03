La maratón de partidos de Millonarios, Junior y Nacional en marzo

Comenzó el mes de marzo y el calendario de algunos equipos del Fútbol Profesional Colombiano se apretará teniendo en cuenta los partidos aplazados que se cumplirán y los compromisos a nivel internacional. Por lo anterior, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Millonarios serán los únicos clubes del balompié local que disputarán entre ocho y nueve encuentros en 31 días.

El conjunto 'verdolaga' inicia su maratón este martes 2 de marzo cuando reciba a Alianza Petrolera por la décima fecha de la Liga BetPlay. Posteriormente, chocará el sábado 6 con Águilas Doradas y el jueves 11 afrontará el partido de ida de la segunda fase en la Copa Conmebol Libertadores.

El domingo 14 de marzo jugará con Junior en el Atanasio Girardot y el jueves 18 disputará el juego de vuelta de la ronda 2 en la Copa Libertadores. El 21 de marzo visitará a Millonarios, el 24 chocará con Jaguares, el 28 protagonizará el clásico paisa con Medellín y cerrará el mes frente a Deportes Tolima.

Por otro lado, Junior de Barranquilla deberá afrontar ocho compromisos en marzo. Seis serán por la Liga BetPlay (Vs. Bucaramanga, Vs. Nacional, Vs. Pereira, Vs. Tolima, Vs. Santa Fe y Vs. Jaguares) y dos corresponden a la segunda fase de la Copa Conmebol Libertadores.

Finalmente, Millonarios también tendrá que jugar ocho partidos en marzo, comenzando este lunes 1 cuando reciba en El Campín a Jaguares por la décima fecha de la Liga BetPlay. A pesar de que el equipo 'embajador' no tiene encuentro internacional, sí se tiene que poner al día en el calendario local ya que cuenta con un juego aplazado.

El conjunto 'embajador' chocará con Boyacá Chicó (aplazado fecha 2), Alianza Petrolera, Patriotas, Atlético Nacional, Águilas Doradas, Atlético Bucaramanga y América de Cali.