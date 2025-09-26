La peor cifra: ¿cuántos DT's se han ido en 12 fechas de Liga Betplay?

La Liga BetPlay 2025-II ha arrancado como una de las más inestables debido a una serie de resultados irregulares que han dejado varios movimientos en la tabla de posiciones y que le ha costado la salida a varios técnicos de los banquillos en el Fútbol Profesional Colombiano.

En apenas doce fechas del torneo, ya son seis los directores técnicos que han sido destituidos o han dejado sus cargos. Esta tendencia pone en evidencia la presión constante que hay sobre los estrategas en la competencia y la baja tolerancia con respecto al bajo rendimiento por parte de las directivas, los medios y, por supuesto, de las hinchadas.

Estos son los técnicos que se han quedado sin cargo en la Liga BetPlay

Aunque esta no ha sido la peor temporada para los directores técnicos se está encaminando a llegar a serlo, ya que el objetivo es bastante claro y es salir campeón de la Liga BetPlay 2025 de clausura, por lo que no dejarán pasar ningún bache por desapercibido y se tomarán medias inmediatas, tal como lo hizo Nacional, Millonarios, América, Santa Fe, Águilas Doradas, Pasto y Unión Magdalena, aunque para el cuadro 'cardenal' la situación fue diferente, ya que fue decisión de Jorge Bava dejar su cargo tras una mejor oferta.

Los clubes de la primera división del FPC entrar en medio de crisis de resultados, plantillas con moral golpeada, y la necesidad de generar cambios rápidos, lo que provoca que cada error sea evaluado minuciosamente y la tensión sea alta, tal como le ocurrió a los siguientes seis estrategas: