Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 10:35
La peor cifra: ¿cuántos DT's se han ido en 12 fechas de Liga Betplay?
La Liga BetPlay 2025-II ha sido el "dolor de cabeza" de los equipos y los directores técnicos.
La Liga BetPlay 2025-II ha arrancado como una de las más inestables debido a una serie de resultados irregulares que han dejado varios movimientos en la tabla de posiciones y que le ha costado la salida a varios técnicos de los banquillos en el Fútbol Profesional Colombiano.
En apenas doce fechas del torneo, ya son seis los directores técnicos que han sido destituidos o han dejado sus cargos. Esta tendencia pone en evidencia la presión constante que hay sobre los estrategas en la competencia y la baja tolerancia con respecto al bajo rendimiento por parte de las directivas, los medios y, por supuesto, de las hinchadas.
Le puede interesar: Camilo Ayala cerró puertas en Liga BetPlay: decisión con su futuro inmediato
Estos son los técnicos que se han quedado sin cargo en la Liga BetPlay
Aunque esta no ha sido la peor temporada para los directores técnicos se está encaminando a llegar a serlo, ya que el objetivo es bastante claro y es salir campeón de la Liga BetPlay 2025 de clausura, por lo que no dejarán pasar ningún bache por desapercibido y se tomarán medias inmediatas, tal como lo hizo Nacional, Millonarios, América, Santa Fe, Águilas Doradas, Pasto y Unión Magdalena, aunque para el cuadro 'cardenal' la situación fue diferente, ya que fue decisión de Jorge Bava dejar su cargo tras una mejor oferta.
Los clubes de la primera división del FPC entrar en medio de crisis de resultados, plantillas con moral golpeada, y la necesidad de generar cambios rápidos, lo que provoca que cada error sea evaluado minuciosamente y la tensión sea alta, tal como le ocurrió a los siguientes seis estrategas:
- El caso más reciente es el de Camilo Ayala, director técnico de Deportivo Pasto que confirmó que no continuaría en el cargo debido a los malos resultados en los ocho meses que estuvo al mando.
- Javier Gandolfi se despidió de Atlético Nacional tras la derrota 1-0 ante Bucaramanga y una polémica por la alineación irregular de cuatro extranjeros.
- Diego Raimondi de América de Cali tras un mal inicio 14 partidos con solo 4 victorias, 3 empates y 7 derrotas.
- Alexis García renunció (o fue forzado a salir) de Unión Magdalena con el equipo en zona de descenso.
- David González fue destituido de Millonarios tras una serie de partidos decepcionantes, incluyendo una derrota ante Unión Magdalena en Bogotá que habría sido el punto de quiebre.
- Pablo De Muner, al frente de Águilas Doradas, también fue separado del cargo por la dirigencia por no encontrar regularidad ni resultados que avalaran su trabajo.
En otras noticias: ¿HUBO PELEA CON BAVA? ¿EN SANTA FE NO LO QUIEREN?
Lea también: Néiser Villarreal y su obligación con Colombia para el Mundial Sub 20
¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II tras la fecha 12?
1. Bucaramanga | +11 | 24 pts
2. Junior | +8 | 22 pts
3. Medellín | +6 | 21 pts
4. Fortaleza | +6 | 21 pts
5. Nacional | +7 | 20 pts
6. Tolima | +5 | 20 pts
7. Llaneros | 0 | 18 pts
8. Deportivo Cali | +1 | 17 pts
9. Santa Fe | +1 | 17 pts
10. Pereira | 0 | 16 pts
11. Alianza | -2 | 16 pts
12. Millonarios | -3 | 14 pts
13. Once Caldas | -3 | 13 pts
14. Envigado | -2 | 12 pts
15. Águilas Doradas | -4 | 11 pts
16. Unión Magdalena | -8 | 11 pts
17. Boyacá Chicó | -8 | 11 pts
18. La Equidad | -8 | 11 pts
19. Deportivo Pasto | -2 | 10 pts
20. América | -3 | 10 pts
Fuente
Antena 2