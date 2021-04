La pesadilla de Cruz Real en el América: así fue el ambiente pesado que vivió el DT

"Yo siempre voy a estar agradecido con don Tulio y su familia porque confiaron en nuestra capacidad y lo que habíamos demostrado en otros trabajos con muchísimas menos herramientas. Gracias a Dios creo que le retribuimos con resultados. Y no, no siento que me haya dejado de respaldar. Creo que muchos también han sido un poco ingratos con él en los años que lleva como accionista mayoritario. De todas maneras, nosotros sabemos que cuando llegan momentos de mucho agobio del mundo externo, nosotros los entrenadores somos los principales comprometidos”, indicó.

Finalmente, a pesar de la presión y la mala noticia de haber salido de ‘Los Diablos Rojos’, Juan Cruz Real siente que cumplió con una gran labor en la escuadra americana, ya que consiguió ganar una copa, repetir clasificación a Libertadores y potenciar a varios canteranos.

"Estoy tranquilo. Cuando uno termina procesos entra en una profunda reflexión de lo hecho. Ha sido un tiempo muy intenso donde entregamos todo. Gracias a Dios nos fuimos de un club tan grande con un título", sentenció.