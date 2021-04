La razón por la cual Jersson González no dirigirá la Copa Libertadores

Tras la salida de Juan Cruz Real del América, Tulio Gómez, máximo accionista del club, confirmó que Jersson González estará al frente del equipo para el duelo de este fin de semana contra Millonarios en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Bteplay. Sin embargo, el entrenador solamente podrá dirigir los encuentros del fútbol local y no internacional.

La razón es que no tiene licencia Pro para ejercer su profesión en los torneos Conmebol, en este caso, la Copa Libertadores. Siendo así, es un hecho que el América tendrá que confirmar a más tardar el próximo lunes quién será su nuevo timonel que sustituya a Cruz Real y que cuente con lo requerido para comandar al equipo en el certamen sudamericano, esto teniendo en cuenta que los 'Escarlata' tendrán su tercer duelo ante Deportivo La Guaira de Venezuela el jueves 6 de mayo de la próxima semana.

Hay que tener en cuenta que Jersson González está al frente de las inferiores del club desde hace varios años y su trabajo se ha destacado. No obstante, el entrenador quiere continuar en esta labor y prepararse más para que en un futuro esté a cargo del primer equipo.

Por ahora Tulio Gómez cuenta con muchos opcionados como posibles reemplazantes de Cruz Real, pero no hay ningún nombre fijo. Se habló de Juan Carlos Osorio y el máximo accionista aceptó que siente una empatía con esta posibilidad, no obstante, no se daría todavía.

Diego Corredor parece otra de las cartas que se manejan para terminar este semestre de la mejor manera con el América de Cali e intentar mejorar el rendimiento en la Copa Libertadores.