La reacción de Duván Vergara por el nuevo 10 del América de Cali

América de Cali aprieta la marcha en cuanto a su preparación para el segundo semestre de 2021. El técnico Juan Carlos Osorio sigue trabajando la idea de juego que pretende, más allá de la partida de algunos futbolistas que estaban en sus planes y que prefirieron cambiar de aires en el balompié del exterior.

Vea también: América de Cali: primer partido con Juan Carlos Osorio terminó en goleada

Es el caso de Duván Vergara, el gran referente escarlata de los últimos dos años. El jugador fue transferido al Monterrey de México, no sin antes dejar un emotivo mensaje a los hinchas americanos tras conocerse su partida al fútbol azteca.

“Cuando uno ama es inevitable controlar la nostalgia. Con lágrimas y el corazón arrugado, llega el día en el que tengo que partir de un club que me abrió las puertas cuando otros me las cerraron. Llegó un señor loco que confió en mí y en mis capacidades, y me dio la oportunidad. Estoy agradecido siempre don Tulio, acuérdese que plata no hay”, dijo el futbolista, ganador de dos ligas con América.

Le puede interesar: Los dos próximos fichajes que anunciará América; ambos con pasado en Nacional

Desde la distancia, Vergara no ha dejado de seguir la actualidad del América y por ello llamó la atención el visto bueno bueno que le dio al jugador que probablemente se encargará de las ideas en el mediocampo de los ‘Diablos rojos’, hablando de Santiago Moreno. “Deja todo en manos del señor, él te llevará a tu mejor momento y te pondrá en el mejor lugar. Día a día”, destacó Moreno en un post de Instagram.

“El 10 un éxito mor de Cora”, respondió Vergara en la misma publicación. Cabe señalar que el América está pendiente de dos contrataciones más en los próximos días. Gustavo Torres y Deiner Quiñones, ex Atlético Nacional, se encuentran cerca de arreglar su vinculación con la directiva del conjunto escarlata.