La Selección Colombia da alegría a Gandolfi; hay novedad en Atlético Nacional
El equipo verde de Antioquia jugará este fin de semana con Atlético Bucaramanga.
Las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 han llegado a su final, el torneo clasificatorio organizado por la Conmebol definió a las seis selecciones que avanzaron a la cita orbital de manera directa (Argentina, Ecuador, Colomba, Uruguay, Brasil y Paraguay) y dio a conocer el equipo que jugará el repechaje (Bolivia).
La Selección Colombia, que ya había garantizado su cupo en el Mundial 2026 en el triunfo 3-0 ante Bolivia, concluyó estas Eliminatorias de muy buena manera, goleando 6-3 a Venezuela en condición de visitante.
Novedad en Atlético Nacional tras la victoria de Colombia ante Venezuela
El técnico Néstor Lorenzo decidió hacer 5 cambios en el partido frente a la ‘Vinotinto’ con respecto a lo que fue la victoria ante Bolivia en Barranquilla, sin embargo, en esa nómina ni en el transcurso del partido vieron acción los jugadores de Atlético Nacional que fueron convocados.
Así las cosas, David Ospina, Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza se reintegrarán mañana jueves al equipo ‘verdolaga’ para retomar los entrenamientos de cara al partido del sábado contra Bucaramanga, duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay que se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.
Tras la fecha de Eliminatoria y clasificación al Mundial, David Ospina, Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza se reintegran mañana al grupo para retomar entrenamientos de cara al sábado. pic.twitter.com/ZKMt0kfjdf— Juan David Londoño (@juandl84) September 10, 2025
¿Cómo va Atlético Nacional en la Liga BetPlay?
El conjunto dirigido por el técnico Javier Gandolfi, que empató los dos partidos donde no tuvo la presencia de los tres futbolistas convocados a la Selección Colombia, se alista para volver a la victoria en la Liga BetPlay, competencia donde se ubica de momento en la quinta posición con 17 puntos.
Atlético Nacional registra de momento 4 triunfos, 5 empates y 1 derrota, una campaña aceptable para el entrenador argentino, que seguramente recibe con una sonrisa la chance de tener a estos tres importantes jugadores a su disposición para lo que será el próximo partido.
