La Selección Colombia da alegría a Gandolfi; hay novedad en Atlético Nacional

Las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 han llegado a su final, el torneo clasificatorio organizado por la Conmebol definió a las seis selecciones que avanzaron a la cita orbital de manera directa (Argentina, Ecuador, Colomba, Uruguay, Brasil y Paraguay) y dio a conocer el equipo que jugará el repechaje (Bolivia).

La Selección Colombia, que ya había garantizado su cupo en el Mundial 2026 en el triunfo 3-0 ante Bolivia, concluyó estas Eliminatorias de muy buena manera, goleando 6-3 a Venezuela en condición de visitante.

