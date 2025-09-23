La suerte no está con Santa Fe: una de sus figuras se lesionó

En plena incertidumbre por la posible salida de Jorge Bava de la dirección técnica, Independiente Sannta Fe viajó a Medellín para afrontar el partido de ida de cuartos de final de la Copa Betplay ante el DIM, y lo hizo sin uno de sus jugadores clave.

Omar Fernández Frasica se lesionó y no hizo parte del grupo de convocados para el partido Medellín vs Santa Fe de este miércoles 24 de septiembre. En un comunicado oficial, el cuerpo médico explicó la situación del extremo.

Santa Fe: ¿Cuál es la lesión que tiene Omar Fernández Frasica?

En el escueto comunicado, Santa Fe informó que Omar Fernández Frasica "presenta una sobrecarga muscular del isquiotibial izquierdo", razón por la cual no estará para el partido de este miércoles.

Además, desde el departamento médico se pudo conocer que "el jugador ya se encuentra en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución", esperando que cuanto antes pueda volver a jugar.