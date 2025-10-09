Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 08:57
La tabla se aprieta: 7 equipos pelean por dos lugares en la Liga Betplay
La fecha 14 de la liga Betplay dejó un panorama mucho más claro de los equipos que pelearán por meterse.
Terminada la fecha 14 de la liga Betplay todo se apretó, equipos que parecía que terminarían adentro se están complicando, otros eliminados se están metiendo en la pelea y ahora hay 7 equipos peleando por dos lugares que podrían ser más si los de arriba siguen sin ganar. La tabla está tan pareja que entre el sexto y el decimotercero solo hay 6 puntos de diferencia y en la próxima fecha todo podría moverse.
Millonarios, Águilas, Llaneros, Once Caldas, Alianza, Cali y Santa Fe todos muy apretados.
Millonarios revive, Águilas entra en la pelea y Santa Fe y Cali se complican
La fecha 14 de la liga dejó las cosas más vivas que nunca y la próxima fecha podría cambiar muchos puestos en la clasificación, Millonarios consiguió un triunfo fundamental frente a América al que prácticamente eliminó, Águilas sorprendió ganando su partido pendiente contra Medellín y se metió de lleno en la pelea. Cali ganó y evitó que lo alcanzaran y Santa Fe todavía debe una fecha pero está a tres puntos de dejarse alcanzar.
Para la próxima fecha hasta Millonarios podría meterse dentro de los ocho, la diferencia es de 3 puntos entre el equipo azul que es el "último" con posibilidad de clasificar (matemáticamente hay más) y el séptimo que es Santa Fe y viendo los partido de la fecha 15 podría haber sorpresas en la tabla. Todos se enfrentan con un rival directo o con un equipo de la parte alta de la tabla.
Santa Fe recibe a Llaneros, séptimo contra onceavo.
Alianza recibe a Junior, noveno contra segundo.
Once Caldas recibe a Medellín, décimo contra quinto.
Cali visitará a Nacional, octavo contra cuarto.
Millonarios visitará a Pereira, doceavo contra treceavo.
Los únicos dos que tienen un partido "fácil" y están peleando entrar a los ocho son águilas que visita al Pasto que va decimonoveno y Fortaleza que recibirá a Chicó que va último.
La diferencia de gol terminará siendo fundamental
Los duelos directos y la diferencia de gol marcarán el final de esta liga, hay todavía varios partidos entre estos equipos en los que si o si se quitarán puntos, además la diferencia de gol ocupará un rol fundamental. En este ítem ninguno tiene mucha ventaja, solo Santa Fe que tiene +4, detrás de eso Cali tiene 0, Alianza tiene 0, Once Caldas tiene 1, Llaneros tiene -2, Águilas tiene -2 y Millonarios -4.
Fuente
Antena 2