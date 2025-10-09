La tabla se aprieta: 7 equipos pelean por dos lugares en la Liga Betplay

Millonarios revive, Águilas entra en la pelea y Santa Fe y Cali se complican

La fecha 14 de la liga dejó las cosas más vivas que nunca y la próxima fecha podría cambiar muchos puestos en la clasificación, Millonarios consiguió un triunfo fundamental frente a América al que prácticamente eliminó, Águilas sorprendió ganando su partido pendiente contra Medellín y se metió de lleno en la pelea. Cali ganó y evitó que lo alcanzaran y Santa Fe todavía debe una fecha pero está a tres puntos de dejarse alcanzar.

Para la próxima fecha hasta Millonarios podría meterse dentro de los ocho, la diferencia es de 3 puntos entre el equipo azul que es el "último" con posibilidad de clasificar (matemáticamente hay más) y el séptimo que es Santa Fe y viendo los partido de la fecha 15 podría haber sorpresas en la tabla. Todos se enfrentan con un rival directo o con un equipo de la parte alta de la tabla.

Santa Fe recibe a Llaneros, séptimo contra onceavo.

Alianza recibe a Junior, noveno contra segundo.

Once Caldas recibe a Medellín, décimo contra quinto.

Cali visitará a Nacional, octavo contra cuarto.

Millonarios visitará a Pereira, doceavo contra treceavo.

Los únicos dos que tienen un partido "fácil" y están peleando entrar a los ocho son águilas que visita al Pasto que va decimonoveno y Fortaleza que recibirá a Chicó que va último.