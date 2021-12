La verdad de la 'llegada' de Rodallega a Millonarios

En Millonarios sueñan con llegar a la final de la Liga Betplay. Sin embargo, el equipo de Alberto Gamero tiene cuesta arriba ese sueño, pues tendrá que vencer a América de Cali por goleada, y esperar que Deportes Tolima pierda en su casa ante Alianza Petrolera.

En los últimos días se ha dicho que Millonarios estaría en la búsqueda del reemplazo de Fernando Uribe, de quien se dice saldría al Junior de Barranquilla para la próxima temporada, por lo cual, el nombre de Hugo Rodallega se mencionó como alternativa.

Le puede interesar: Gamero le bajó el pulgar: primer jugador que no seguiría en Millonarios

Sin embargo, el director del programa En La Jugada de RCN Radio, Antonio Casale indicó que había preguntado en la interna ‘albiazul’ sobre si lo de Rodallega era cierto: “Me dicen hombre no es cierto. Ni de aquí para allá, ni ‘Pitirri’ [Salazar] lo ha pedido, ni [Alberto] Gamero”, por lo que “no es cierto” el interés el futbolista que pasó por la Premier League.

No obstante, Antonio Casale dijo que “si se va Uribe, hay un presupuesto importante para buscar un reemplazo” en el objetivo de suplir al goleador 'embajador'.

Vea también: Dos delanteros que le ofrecieron a Millonarios: "no le interesan a Gamero"

Hay que decir que en Millonarios tienen una idea clara: “respetar unos presupuestos” sobre el tema de contrataciones.