La verdad sobre el despido de David González de Millonarios: "Hubo jugadores que él no quería"

Millonarios FC viene de comunicar la salida del cuerpo técnico liderado por David González, esto, luego de apenas sumar un punto en seis partidos durante la Liga Betplay del segundo semestre. Ahora, restan detalles para anunciar a Hernán Torres como su remplazo, firmando un contrato hasta diciembre de 2026.

La confirmación de la salida de González la dio el propio entrenador el miércoles 20 de agosto en rueda de prensa posterior a la derrota contra Unión Magdalena (1-2) en El Campín, y un día después el club ofreció una rueda de prensa en la que participaron Enrique Camacho (presidente), Ricardo 'Gato' Pérez (gerente deportivo) y David Mackalister Silva (capitán).

La intención de la conferencia de prensa fue explicar la situación actual del club en el plano deportivo, ofrecer disculpas a la hinchas y comprometerse públicamente a intentar darle un vuelco al presente de Millonarios FC. Aun así, hay vacíos en las declaraciones ofrecidas.

Uno de los que mostró inconformismo con la información recolectada en conferencia de prensa fue el analista Carlos Antonio Vélez, quien dedicó una parte de 'Palabras Mayores' de este viernes para revelar algunas verdades sobre la salida de David González.