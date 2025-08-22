Actualizado:
Vie, 22/08/2025 - 09:45
La verdad sobre el despido de David González de Millonarios: "Hubo jugadores que él no quería"
El Embajador pasa un mal momento deportivo, y está por anunciar a su nuevo director técnico.
Millonarios FC viene de comunicar la salida del cuerpo técnico liderado por David González, esto, luego de apenas sumar un punto en seis partidos durante la Liga Betplay del segundo semestre. Ahora, restan detalles para anunciar a Hernán Torres como su remplazo, firmando un contrato hasta diciembre de 2026.
La confirmación de la salida de González la dio el propio entrenador el miércoles 20 de agosto en rueda de prensa posterior a la derrota contra Unión Magdalena (1-2) en El Campín, y un día después el club ofreció una rueda de prensa en la que participaron Enrique Camacho (presidente), Ricardo 'Gato' Pérez (gerente deportivo) y David Mackalister Silva (capitán).
Puede leer: Hernán Torres llegaría con un 'refuerzo' a Millonarios; viene del Tolima
La intención de la conferencia de prensa fue explicar la situación actual del club en el plano deportivo, ofrecer disculpas a la hinchas y comprometerse públicamente a intentar darle un vuelco al presente de Millonarios FC. Aun así, hay vacíos en las declaraciones ofrecidas.
Uno de los que mostró inconformismo con la información recolectada en conferencia de prensa fue el analista Carlos Antonio Vélez, quien dedicó una parte de 'Palabras Mayores' de este viernes para revelar algunas verdades sobre la salida de David González.
La verdad detrás de a salida de David González de Millonarios
Carlos Antonio dejó saber que hubo futbolistas que no eran totalmente del agrado del entrenador saliente de Millonarios, y se animó a dar un nombre propio: "David González permitió jugadores que él no quería pero se dejó meter, como Jorge Cabezas Hurtado".
Asimismo, el analista consideró que Millonarios realmente juega muy mal, y que si bien es posible que con la llegada de un nuevo entrenador haya un cambio en el estilo de juego y mejoría en cuanto a resultados, hay un problema de fondo en el club.
Le puede interesar: Jugador de Selección Colombia tuvo oferta de Real Madrid y Manchester
CAV hizo saber que el proyecto de Millonarios va dirigido a la venta de futbolistas, algo que de momento ha salido bien, pero al darle prioridad a esto se ha descuidado la intención de pelear por títulos, lo cual no es bien visto por la hinchada.
Millonarios: crítica de Carlos Antonio Vélez al Gato Pérez
"Millonarios perdió cuando murió Pitirri Salazar", avisó Carlos Antonio Vélez, quien considera que la labor de Ricardo 'Gato' Pérez como gerente deportivo no ha sido buena, quien entre otras, se ha visto involucrado en negocios de venta y llegada de jugadores que no han rendido de la manera esperada.
Fuente
Antena 2