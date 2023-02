"La verdad yo no quería ir, pero me insistían": El 'Mudo' Rodríguez se arrepiente de jugar en Junior

Junior de Barranquilla no ha logrado un buen arranque en la Liga Betplay. El conjunto rojiblanco no ha logrado ganar en lo que va del torneo y los rumores ya empiezan a sonar sobre la posible salida de Arturo Reyes como técnico del equipo.

En medio de la crisis del cuadro de Juan Fernando Quintero y compañía, una declaración de un ex jugador del club despertó molestias en la capital del Atlántico. Alberto Rodríguez, el 'Mudo', quien pasará por el club en el año 2018, habló sobre su presencia en el elenco tiburón.

Tras una entrevista con 'La fe de Cuto', un espacio en la plataforma de streaming YouTube, el peruano manifestó varias situaciones sobre el cuadro colombiano. Allí, el zaguero 'inca' reconoció que nunca tuvo deseos de llegar a Junior.

"No sabía que Junior era un equipo grande y que los dueños eran... ¡los dueños! Los verdaderos. El dueño del club es un señor que lo tiene desde el 70 y tiene mucho dinero. El hijo es el Presidente, otro hijo es senador y otro hijo es Alcalde, imagínate", inició el futbolista peruano.

Finalmente, el jugador habló sobre su poco deseo de fichar por el cuadro colombiano: "La verdad yo no quería ir, pero me insistían. Yo dije: voy a pedir para que me digan que no. Cuando pedí, me dijeron: 'listo, no hay problema'. Yo dije: 'hubiese pedido más' (risas). Cuando me entero quiénes eran los dueños, me dije: 'hubiese pedido más'. Igual fue bastante bueno (el sueldo)".

Las palabras del futbolista no sentaron bien en Barranquilla. Incluso un sector de la prensa local manifestó que era un hombre que se había aprovechado de la confianza de Junior, en un momento en el que el club lo necesitaba.