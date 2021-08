La verdadera historia sobre Teófilo y su aparición en la sede de Deportivo Cali

Luego de su polémica salida de Junior por problemas con los directivos y la incertidumbre respecto a su futuro, Teófilo Gutiérrez sigue disparando rumores en el mercado de fichajes colombiano a dos días de cerrar el libro de pases y también pensando en un posible equipo internacional que se interés en él.

Lo último que se mencionó sobre Teófilo fue un supuesto interés del Deportivo Cali por contratarlo como jugador libre; sin embargo, el presidente Marco Caicedo lo descartó. En las últimas horas surgió un rumor sobre la llegada del delantero a la sede el club verdiblanco para firmar su contrato, pero realmente él fue para otros pormenores.

Teófilo sí fue a la sede del Deportivo Cali, pero esto se dio porque él necesitaba una atención médica especializada y su amigo Mario Alberto Yepes, con quien compartió en la Selección Colombia, le recomendó a Gustavo Portela del cuadro azucarero.

Asimismo, Teófilo posteó una fotografía en sus redes sociales donde apareció con Iván Ramiro córdoba y Mario Alberto Yepes, dos leyendas de la Selección Colombia con las que él tiene constante diálogo.

Por ahora Teófilo Gutiérrez sigue libre en el mercado de fichajes y no jugaría este año en Colombia. Si no aparece una oferta del exterior, se quedaría cinco meses sin actividad profesional, aunque él aún no contempla el retiro.