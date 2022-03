En el estadio Palmaseca se jugará el clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América el cual será por la fecha 10 de la Liga Betplay. El compromiso caleño será vital para ambas instituciones, teniendo en cuenta que se encuentra por fuera de los ocho mejores del FPC.

No obstante, para este duelo, Teófilo Gutiérrez no será tenido en cuenta, debido a una sanción impuesta por la Dimayor tras generar una “conducta de provocación”.

En la rueda de prensa previa al partido, el estratega ‘escarlata’ Juan Carlos Osorio opinó sobre la ausencia de Teo: “Lamento que Teo no esté, disfruto de competir contra jugadores habilidosos y creativos, es una lástima no solo para ellos si no para el espectáculo no poder contar con los cracks, lo voy a extrañar”.

“Teófilo es un jugador referente en Colombia, para Deportivo Cali es un jugador muy importante, para ellos significa mucho tener a Teófilo dentro de la cancha. Nosotros tenemos que aprovechar nuestras virtudes, más importante es lo que hagamos nosotros”, sentenció.

Por otra parte, el timonel Osorio habló sobre su colega Rafael Dudamel: “Reiterar la admiración que tengo por el equipo que vamos a tener en frente, actual campeón y con un gran técnico. El equipo se ve mermado en varias áreas dependiendo de los jugadores que le han sacado. Creo que él como hombre de fútbol, estratega, es mejor técnico ahora que hace 3 meses cuando fue campeón”.