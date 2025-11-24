Larry Vásquez vuelve a la Liga BetPlay; tiene acuerdo con equipo bogotano

Uno de los jugadores más recordados por los hinchas de Millonarios en aquella final ante Nacional en la Liga BetPlay 2023-I, es sin duda el mediocampista Larry Vásquez, quien fue el encargado de cobrar el penalti definitivo para la anhelada estrella que tanto buscaba el técnico Alberto Gamero.

El futbolista quedó en los libros de la historia del equipo ‘embajador’ y es recordado con gran cariño por el hincha ‘albiazul’, jugador que después de militar en Millonarios durante 2 años y medio pasó a Bucaramanga para luego probar suerte en el fútbol del extranjero, más exactamente en el Amazonas del Brasileirao B.

