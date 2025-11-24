Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 15:43
Larry Vásquez vuelve a la Liga BetPlay; tiene acuerdo con equipo bogotano
El mediocampista tuvo recientemente expeirencia en el fútbol brasileño.
Uno de los jugadores más recordados por los hinchas de Millonarios en aquella final ante Nacional en la Liga BetPlay 2023-I, es sin duda el mediocampista Larry Vásquez, quien fue el encargado de cobrar el penalti definitivo para la anhelada estrella que tanto buscaba el técnico Alberto Gamero.
El futbolista quedó en los libros de la historia del equipo ‘embajador’ y es recordado con gran cariño por el hincha ‘albiazul’, jugador que después de militar en Millonarios durante 2 años y medio pasó a Bucaramanga para luego probar suerte en el fútbol del extranjero, más exactamente en el Amazonas del Brasileirao B.
Larry Vásquez ya tiene acuerdo con equipo bogotano
De acuerdo con información del periodista Mariano Olsen, el mediocampista santandereano de 33 años ya tiene acuerdo con el nuevo club que reemplazará a La Equidad en 2026 (que a falta de confirmación oficial se llamaría Internacional de Bogotá).
Larry acabaría su aventura por el fútbol brasileño después de un año militando allí, quedando como agente libre en este diciembre y pudiendo negociar con cualquier equipo su fichaje, jugador que ha llamado la atención del proyecto que iniciará el nuevo club bogotano, sabiendo de su gran experiencia en el balompié local jugando para equipos como Tolima, Millonarios, Bucaramanga, Junior, América de Cali y Patriotas.
ANTICIPO— Mariano Olsen (@olsendeportes) November 23, 2025
LARRY VUELVE A BOGOTÁ
El mediocampista LARRY VÁSQUEZ (33) tiene acuerdo con @Equidadfutbol
(Inter de Bogotá desde 2026).
Vásquez, ex @MillosFCoficial, viene de jugar en Amazonas FC del Brasileirao B y firmará contrato por 1 año (opción a otro) con el cuadro bogotano. pic.twitter.com/c7Q6cAVrIQ
Los títulos de Larry Vásquez en su carrera como futbolista
A parte del recordado título de liga con Millonarios, el santandereano goza de una vitrina con varios trofeos, pues con el equipo ‘embajador’ también pudo celebrar una Copa BetPlay y una Superliga.
Por otro lado, jugando para el Junior de Barranquilla pudo levantar un trofeo de Superliga en 2020, además, en los clubes del extranjero donde militó pudo ganar tres títulos, una liga con Tigres de México 2017 y dos con el Amazonas de Brasil (Campeonato Amazonense y Taça Rio Solimões).
Fuente
Antena 2