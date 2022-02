Las altas y bajas de Millonarios para enfrentar a Águilas Doradas

Millonarios juega en la tarde de este miércoles ante Águilas Doradas por la séptima fecha de la Liga Betplay. El equipo de Alberto Gamero venció en la jornada pasada al Deportivo Cali en condición de visitante, por lo cual, espera que en su casa y ante su gente vuelvan a conseguir una nueva victoria en el semestre.

No obstante, el conjunto ‘embajador’ tendrá una baja sensible para el duelo ante los antioqueños. El lateral izquierdo, Ómar Bertel no podrá estar para este duelo, debido a una lesión muscular.

A través de las redes sociales, el club capitalino anunció que “Ómar Bertel sufrió lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda. Ya se encuentra en proceso de recuperación. Incapacidad según evolución”, por lo que el cuerpo técnico de Gamero tendrá que revisar, quién será el posible reemplazo del zurdo.

Hay que decir que para este partido, el capitán y referente, David Macalister Silva retorna a la convocatoria, ya que para el duelo ante los ‘azucareros’ el mediocampista no estuvo presente, debido a una molestia.

Por otra parte, se dice que Millonarios está a la espera de su próximo fichaje, quien sería Enrique Celis Sánchez, y quien podría aportarle al sistema táctico que implementa Gamero en el plantel ‘albiazul’.