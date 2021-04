Las cuentas claras: Así se definen los clasificados a cuartos de final de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay tendrá este domingo 18 de abril su definitiva jornada 19 en la que se conocerán los ocho equipos clasificados a los cuartos de final y los cuatro que serán cabeza de serie de la próxima ronda del certamen. Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Millonarios y La Equidad ya tiene un lugar asegurado.

Por otro lado, Junior de Barranquilla, que ya completó todos su partidos y tendrá jornada de descanso, América de Cali, Independiente Medellín, Jaguares y Deportivo Pasto definirán los últimos dos cupos.

Así se definen los clasificados en la Liga BetPlay

Junior

El equipo 'tiburón' tiene 29 puntos y +8 en la diferencia de gol. Junior asegurará su clasificación si América no golea por más de tres goles a Tolima y Medellín no supera por cuatro tantos o más a Once Caldas.

América:

El conjunto 'escarlata' tendrá que derrotar como local a Tolima para confirmar su clasificación y no depender de otros resultados. En caso de empatar tendrá que esperar que Medellín no derrote a Once Caldas o que Jaguares no supere por más de cinco goles a Boyacá Chicó. Si pierde dependerá de que Medellín no venza a Once Caldas; Jaguares derrote a Boyacá Chicó o que Deportivo Pasto le gane por más de cuatro anotación a Pereira.

Medellín:

Para clasificar al grupo de los ocho, Medellín tiene que ganarle por más de cuatro goles a Once Caldas como visitante para arrebatarle el puesto a Junior. En caso de no hacerlo, con una victoria y una derrota o un empate de América con Tolima le permitirá clasificar.

Jaguares:

El equipo de Montería cuenta con 24 puntos y visita a Boyacá Chicó en Tunja. Para meterse a los ocho tiene que esperar que América pierda o empate con Tolima (si América empata, Jaguares tiene que ganarle a Chicó por más de cinco goles) y que Medellín pierda o empate con Once Caldas (si Medellín y América empatan, Jaguares tiene que ganarle a Chicó por más de cinco goles).

Deportivo Pasto:

La única posibilidad para que Deportivo Pasto clasifique es si América y Medellín pierden y Jaguares no gana. Además, el equipo 'volcánico' tiene que vencer como visitante a Pereira por más de seis cinco goles.

Todos los partidos de la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor se disputarán a las 3:30 de la tarde y los podrá seguir por Antena2.com