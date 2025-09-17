Actualizado:
Las cuentas de América para clasificar a cuadrangulares del 2025-II
Los Escarlatas, que ya cambiaron de entrenador, marchan en la última posición de la Liga Betplay.
América de Cali recibió a Atlético Bucaramanga en un juego pendiente por la segunda fecha de la Liga Betplay 2025-II y se fueron en tablas (0-0), pese a que se pudo ver una mejor versión del cuadro vallecaucano. Aun así, los Diablos están en la última casilla de la tabla de posiciones.
El equipo vallecaucano llegó a siete puntos y se sitúa último, pero aún tiene un partido pendiente y podría salir de esta posición, y es pertinente tener en cuenta que matemáticamente tiene opciones para clasificar a los cuadrangulares semifinales.
Partidos que le quedan a América y cuentas para clasificar
Con siete puntos y diez partidos por delante, América tendrá que ganar ocho de ellos para llegar a 31 unidades e instalarse en los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II. Es bajo el margen de error que manejan los dirigidos por David González.
De los diez partidos que tiene La Mecha por delante, cinco serán como local y otros cinco en condición de visitante, y se distribuyen, en orden, así: Once Caldas (L), Deportivo Pasto (V), Envigado (L), Millonarios (V), La Equidad (L), Deportivo Cali (V), Junior (L), Boyacá Chicó (V), Unión Magdalena (L) e Independiente Medellín (V).
Así las cosas, América tendrá que obtener al menos el 80 % de rendimiento en lo que resta de la fase regular de la Liga Betplay para meterse en los cuadrangulares semifinales, pues con 31 puntos es casi fijo que clasificaría.
En el peor de los casos, si América queda eliminado antes de la fecha 20, seguramente le apuntará a seguir sumando pensando en la reclasificación, pues hoy se sitúa a tres puntos del último cupo que se entrega para Copa Sudamericana por esta vía.
¿Cuándo juega América contra Junior por Copa Betplay?
Es menester recordar que América está clasificado a cuartos de final de la Copa Betplay 2025, y en esa instancia se enfrentará con Junior, iniciando en el Metropolitano de Barranquilla, y cerrando en el Pascual Guerrero de Cali. Aún no hay fechas confirmadas para la serie, pero esta se disputaría entre la primera y segunda semana de octubre.
