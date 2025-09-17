Las cuentas de América para clasificar a cuadrangulares del 2025-II

América de Cali recibió a Atlético Bucaramanga en un juego pendiente por la segunda fecha de la Liga Betplay 2025-II y se fueron en tablas (0-0), pese a que se pudo ver una mejor versión del cuadro vallecaucano. Aun así, los Diablos están en la última casilla de la tabla de posiciones.

El equipo vallecaucano llegó a siete puntos y se sitúa último, pero aún tiene un partido pendiente y podría salir de esta posición, y es pertinente tener en cuenta que matemáticamente tiene opciones para clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Puede leer: Mourinho sería el nuevo técnico de una figura de Selección Colombia

Partidos que le quedan a América y cuentas para clasificar

Con siete puntos y diez partidos por delante, América tendrá que ganar ocho de ellos para llegar a 31 unidades e instalarse en los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II. Es bajo el margen de error que manejan los dirigidos por David González.

De los diez partidos que tiene La Mecha por delante, cinco serán como local y otros cinco en condición de visitante, y se distribuyen, en orden, así: Once Caldas (L), Deportivo Pasto (V), Envigado (L), Millonarios (V), La Equidad (L), Deportivo Cali (V), Junior (L), Boyacá Chicó (V), Unión Magdalena (L) e Independiente Medellín (V).