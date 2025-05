Las cuentas de la Liga BetPlay en la fecha 17: clasificados y eliminados

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay está en su recta final y ya se comienzan a definir los equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales y los eliminados.

Hasta el momento, solo América de Cali, con 32 unidades, tiene su boleto asegurado en la siguiente ronda. Sin embargo, en la jornada 17 se podrían confirmar hasta tres clubes más en los cuadrangulares.

Es el caso de Atlético Nacional, que con 31 puntos, está virtualmente en la fase semifinal, pero para asegurar su presencia tendría que, por lo menos, lograr un empate en el enfrentamiento contra Deportivo Independiente Medellín del domingo 4 de mayo.

Por otro lado, Junior de Barranquilla, que registra 30 unidades, recibirá este sábado 3 de mayo a América de Cali en el estadio Metropolitano.

Los 'rojiblanco' necesitarán una victoria para llegar a 33 puntos y confirmar su clasificación.

El caso de Deportivo Independiente Medellín es muy similar al de Junior y Nacional. Los poderosos cuentan con 38 unidades y para ratificarse en la parte alta de la tabla deberán sumar en el clásico contra Atlético Nacional.

Posibles eliminados

En la lucha por meterse al grupo de los ocho están Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira, cada uno con 20 puntos.

Leopardos y matecañas se jugarán sus últimas cartas para seguir en la lucha visitando a Llaneros y a Águilas Doradas, respectivamente.

Del mismo modo, Deportivo Pasto, que recibirá a Fortaleza, tendrá que hacer respetar su localía para llegar a 26 unidades y seguir con opciones.

Programación de la fecha 17 en la Liga BetPlay

La Equidad 0-2 Alianza

Llaneros Vs Bucaramanga

Cali Vs Tolima

Junior Vs América

Pasto Vs Fortaleza

Medellín Vs Nacional

Unión Magdalena Vs Once Caldas

Águilas Vs Pereira

Boyacá Chicó Vs Envigado