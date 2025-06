Las cuentas de Millonarios para avanzar a la final de la Liga BetPlay

Las cuentas de Millonarios buscando ser líder del cuadrangular B

El equipo liderado por Álvaro Montero y Radamel Falcao García, de perder ante Nacional no solo necesitará ganarle en la última fecha a Santa Fe, sino también deberá esperar que Nacional no le gane a Once Caldas y que por lo menos empaten para que queden igualados en puntos y así pasar a la final gracias a la ventaja deportiva con la que goza.

En otro escenario menos negativo, si Millonarios empata con el ‘verdolaga’ y Santa Fe gana, los dirigidos por David González necesitan ganarle al ‘cardenal’ en la última fecha y no dependerán del resultado entre Nacional y Once Caldas.

Por último, si Millonarios empata o pierde con Nacional en el próximo partido y Once Caldas le gana a Santa Fe, el equipo de Manizales igualaría en puntos al ‘embajador’ y al ‘cardenal’, dejando al ‘verdolaga’ en la cima del grupo con 8 puntos, así que el ‘embajador’ necesitaría ganar en la última fecha y esperar también que los dirigidos por Javier Gandolfi empate o pierdan con el ‘blanco blanco’.