Las cuentas de Millonarios para clasificar a cuadrangulares del 2025-2
A horas del anuncio de Hernán Torres como nuevo técnico del Embajador, el equipo marcha último de la Liga Betplay.
Millonarios FC despidió a David González y rápido se movió, haciendo lo posible por contratar a Hernán Torres en su remplazo, quien sería oficializado en los próximos días. Ahora, lo que le interesa a los aficionados es que el equipo clasifique a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.
¿Cuántos puntos debe hacer Millonarios para clasificar a cuadrangulares?
Torres se encontrará con un equipo que aparece en la última posición de la Liga Betplay con un punto de 18 posibles. Así las cosas, tendrá que sumar 30 unidades de 42 en juego (14 partidos) para meterse en los cuadrangulares semifinales y posteriormente pelear el título.
En ese orden de ideas hay varias combinaciones de resultados para que Millonarios clasifique a cuadrangulares, la más sencilla es ganar diez partidos; en otro caso, ganar nueve, empatar tres y apenas perder dos; si gana ocho, pero pierde alguno de los seis restantes, será muy difícil que se concrete su clasificación.
La cuenta se hace para llegar a 31 puntos, que habitualmente es una cifra que permite la clasificación a cuadrangulares, pese a que en el primer semestre del año el octavo equipo se metió con 32 unidades.
Cabe recordar que si bien está por disputarse la octava fecha, Millonarios tiene un partido pendiente por la segunda jornada, por lo que tiene 14 juegos por disputar, de los cuales ocho serán en El Campín (siete como local y el clásico de visitante contra Independiente Santa Fe).
En ese caso, suponiendo que Millonarios gane sus ocho partidos en El Campín, se encaminará a la clasificación, necesitando apenas seis puntos en la misma cantidad de juegos que disputará fuera de Bogotá. El Embajador requiere de un rendimiento cercano al 75 % en lo que resta de fase regular para meterse a cuadrangulares.
Los partidos que le quedan a Millonarios en Liga Betplay 2025-2
Millonarios jugará a partir de ahora por Liga Betplay contra: Junior (L), Águilas Doradas (V), Santa Fe (L), Pasto (L), Alianza (V), Fortaleza (L), Nacional (V), América (L), Pereira (V), Bucaramanga (L), Santa Fe (V), Once Caldas (L), Envigado (V) y Chicó (V).
