Las cuentas de Millonarios para clasificar a cuadrangulares del 2025-2

Millonarios FC despidió a David González y rápido se movió, haciendo lo posible por contratar a Hernán Torres en su remplazo, quien sería oficializado en los próximos días. Ahora, lo que le interesa a los aficionados es que el equipo clasifique a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

¿Cuántos puntos debe hacer Millonarios para clasificar a cuadrangulares?

Torres se encontrará con un equipo que aparece en la última posición de la Liga Betplay con un punto de 18 posibles. Así las cosas, tendrá que sumar 30 unidades de 42 en juego (14 partidos) para meterse en los cuadrangulares semifinales y posteriormente pelear el título.

En ese orden de ideas hay varias combinaciones de resultados para que Millonarios clasifique a cuadrangulares, la más sencilla es ganar diez partidos; en otro caso, ganar nueve, empatar tres y apenas perder dos; si gana ocho, pero pierde alguno de los seis restantes, será muy difícil que se concrete su clasificación.

La cuenta se hace para llegar a 31 puntos, que habitualmente es una cifra que permite la clasificación a cuadrangulares, pese a que en el primer semestre del año el octavo equipo se metió con 32 unidades.