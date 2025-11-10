Las cuentas para clasificar que hace América si gana, empata o pierde vs Medellín

Con Once Caldas y Millonarios, América de Cali inició el segundo semestre de la peor forma posible. Los tres fueron coleros por varias fechas y con esto, se puso en duda la clasificación de cada uno de estos clubes. Los de Manizales y los de Bogotá quedaron eliminados anticipadamente, pero lograron salir del sótano, mientras que los caleños tienen grandes opciones de clasificar.

En un partido crucial en la fecha 19 para meterse en el selecto grupo de los ocho, América respetó la casa y superó a Unión Magdalena para llegar a 29 unidades y perfilarse como un candidato en la última jornada para mantenerse en zona de privilegio y, seguramente, si clasifica, será uno de los grandes protagonistas.

La cosa es que atrás están Alianza, Santa Fe y Águilas Doradas que persiguen el mismo deseo de clasificar. Aliancistas y cardenales se ‘matan’ entre sí, mientras que a América le toca la dura salida al Atanasio Girardot para cerrar frente al Deportivo Independiente Medellín. El cuadro escarlata puede clasificar aun perdiendo.

LOS ESCENARIOS QUE LE SIRVEN AL AMÉRICA SI PIERDE CON EL DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Con 29 unidades, América de Cali está en el selecto grupo de los ocho en la séptima casilla. Les queda un partido contra el Medellín y necesitan varias cosas para clasificar. Con la misma cantidad de puntos que tiene en este momento, pueden entrar a los cuadrangulares semifinales.

Para este partido definitivo, América no depende de nadie. La consigna es clara, ganar los tres puntos restantes y ya estará listo dentro de los ocho primeros de la Liga BetPlay para ser parte del sorteo y de las fases finales. De esa manera llegará a los 32 puntos.

Si Junior no le gana a Nacional, podrían hasta terminar la fase regular en la sexta casilla, ascendiendo una plaza más. En caso de que los escarlatas no ganen su partido, tendrán varios escenarios que les puede dar la clasificación ya sea por medio de un empate o hasta perdiendo.

Si América empata llegaría a 30 puntos. Santa Fe o Alianza podrían superar al cuadro escarlata con 31 y 32 unidades respectivamente. La igualdad escarlata no representaría problemas, al menos de que Águilas Doradas le gane al Deportes Tolima por cuatro goles de diferencia y si hay ganador entre cardenales y aliancistas.

En caso de que Águilas Doradas le gane por varios goles de diferencia, el empate le serviría al América, siempre y cuando no haya ganador en el duelo entre Santa Fe y Alianza Valledupar. Esos son los dos escenarios que le sirven al club escarlata. Sin embargo, podría también clasificar si pierden.

En ese caso, si Medellín respeta la casa y supera al América, podrían clasificar siempre y cuando Águilas Doradas no sume de a tres frente al cuadro tolimense. Esas son las cartas que se juega el club vallecaucano.