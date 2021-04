Las cuentas que hace Medellín para clasificar ganando, perdiendo o empatando

A pesar del empate contra Alianza Petrolera como local que desató todas las críticas hacia el cuerpo técnico y jugadores, Independiente Medellín aún tiene una importante posibilidad de clasificar a los cuartos de final de la Liga Betplay y sigue dependiendo de sí mismo para lograrlo.

En la última jornada visitará a Once Caldas y deberá vencerlo para clasificar a las finales, preferiblemente con una alta cantidad de goles para tener a favor las posibilidades matemáticas. Sin embargo, no será fácil por el rendimiento del DIM en las últimas jornadas y porque el duelo es en Manizales.

Para clasificar sin depender de ningún resultado, Medellín deberá ganarle a Once Caldas por cinco goles y así empatará con Junior en puntos y lo superará en diferencia de gol; esto recordando que el conjunto barranquillero tiene 29 unidades y descansa en la última jornada. Por su parte, el ‘poderoso’ es noveno con 26 puntos.

La otra opción que tiene para clasificar es ganarle a Once Caldas por cualquier marcador, siempre y cuando América no derrote a Deportes Tolima como local. En caso que los escarlatas sí ganen, Medellín deberá hacer lo propio con dos goles más de ventaja para empatar en puntos y superarlo en diferencia de gol.

Medellín puede clasificar empatando ante Once Caldas, pero necesitará que América pierda con Tolima y que Jaguares no golee a Boyacá Chicó en Tunja. Adicional a eso, que Pasto no gane sus partidos ante Bucaramanga y Pereira.

Si Medellín pierde, deberá esperar que Jaguares no le gane a Chicó, que América pierda con Tolima por dos goles más de diferencia y que Pasto no gane sus dos partidos.

Tabla de posiciones:

7. Junior 29 pts (+8) – 18PJ

8. América 26 pts (+5) – 17PJ

___________

9. Medellín 26 pts (+4) – 17PJ

10. Jaguares 24 pts (0) – 17PJ

11. Deportivo Pasto 22 pts (+1) – 16PJ

12. Bucaramanga 20 pts (+1) – 16PJ