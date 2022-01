Las dudas de Cruz Real por Fernando Uribe en Junior y cuál será su "11 estelar"

Junior de Barranquilla está listo para debutar en la Liga BetPlay Dimayor 2022 este sábado 22 de enero recibiendo en el estado Metropolitano Roberto Meléndez a Patriotas.

Para el duelo de la primera jornada, el director técnico Juan Cruz Real tiene una serie de dudas debido a los jugadores que están con molestias físicas, sancionados y convocados a la Selección Colombia.

El estratega se refirió, principalmente, a la actualidad del delantero Fernando Uribe, quien se sumó al plantel 'rojiblanco' como uno de los refuerzos tras destacarse en Millonarios.

Uribe sufrió una molestia física en su último compromiso con el conjunto 'embajador' y a pesar de que ha realizado toda la pretemporada con Junior, no está al 100% de sus condiciones.

"Uribe está entrenando normal, tiene una molestia pequeña en una articulación, pero no lo vamos a arriesgar si no llega (al partido contra Patriotas) lo evaluaremos. La idea es no forzar a Uribe si no está al 100%", afirmó.

Con respecto a la convocatoria de Miguel Ángel Borja y Freddy Hinestroza a la Selección Colombia, Cruz Real aseguró que es un importante para el plantel, ya que intensifica la competencia interna por cada posición.

"Es importante que haya jugadores convocados a la Selección. No solo por la convocatoria, si no porqué motiva a los compañeros. Tenemos una nómina con jugadores que puede suplantarlos (Borja e Hinestroza)", dijo.

El entrenador actualizó la situación de Jhon Pajoy y destacó el profesionalismo de Carmelo Valencia.

"Jhon Pajoy está entrando en etapa de adaptación al trabajo normal, está cerca de unirse a sus compañeros. Carmelo está entrenando muy bien. Es un muy buen jugador y tiene trayectoria. Es una persona que suma mucho para el grupo", puntualizó.

Finalmente, Juan Cruz Real aseguró que el "11 estelar" de Junior dependerá de cómo se va desarrollando la temporada y los compromisos que se adquieren.

"El 11 estelar dependerá de la cantidad de partidos, dividiendo la carga acumulada. Lo importante es tener competencia interna, opciones y después estará entre todos buscar el mejor equipo para competir", dijo.